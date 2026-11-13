Oglasio se "Majkrosoft": Da li je bio hakerski napad?

"Majkrosoft" je saopštio da globalni prekid u radu pojedinih njegovih servisa nije posljedica zlonamjernih aktivnosti ili djelovanja vještačke inteligencije.

Kompanija je isključila bilo kakvu zlonamjernu "kibernetičku ili vještačku inteligenciju“ kao uzrok prekida rada, koji je uticao na nekoliko servisa i poremetio zdravstvene usluge, rad službi računovodstva u korporacijama i ostavio škole u teškoćama zbog prekida digitalnih komunikacija.

"Veoma nam je žao zbog poremećaja koje je ovaj incident izazvao našim kupcima i partnerima", naveo je "Majkrosoft" u objavi na "Iksu".

Kompanija je dodala da je ostvaren napredak u obnavljanju usluga širom svijeta poslije jučerašnjeg prekida.