Jeftini telefoni poskupjeli 20 posto, a kraj agonije se ne nazire!

Ko ovih dana kupuje jeftiniji telefon, platiće ga više nego prije godinu dana. Za to je kriv vrtoglavi rast cijena memorije, koja je u međuvremenu postala najskuplji dio telefona.

Prema najnovijem istraživanju kuće Kaunterpoint Risrdž, kod jeftinih modela memorija sada odnosi čak 54% ukupne cijene dijelova. Poređenja radi, prije samo godinu dana na nju je odlazilo 20 odsto.

Cijene je podigla sve veća hardverska zahtjevnost vještačke inteligencije. Data centri za AI kupuju memoriju u ogromnim količinama, pa su Samsung i SK hynix, dva najveća proizvođača, preusmjerili proizvodnju na skuplje čipove za servere. Za telefone je ostalo manje memorije, a kada ponuda padne, cijena raste.

Kupci to već osjećaju u prodavnicama. Kaunterpoint navodi da su telefoni ove godine poskupjeli u prosjeku oko 20%. Proizvođači koji neće da dižu cijene štede na drugom mjestu, pa novi modeli dolaze sa manje memorije ili slabijom kamerom od prethodnika.

Mnogi kupci zato odlažu kupovinu. U trećem kvartalu prodato je 20% manje telefona nego godinu ranije, što je najslabiji rezultat za taj period u posljednjih 14 godina.

Nažalost, pojeftinjenje ne treba očekivati ni narednih mjeseci.

Kaunterpoint procjenjuje da će cijene memorije do kraja godine biti stacionarne, ali da će početkom 2027. ponovo naglo porasti. Smirivanje se očekuje tek oko sredine sljedeće godine, a do tada će najviše trpjeti najjeftiniji modeli telefona, kod kojih svaki evro više za dijelove odmah mijenja i cijenu na polici.