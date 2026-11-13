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Sumnjate da neko krišom čita vaše poruke? Evo kako da provjerite

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АТВ редакција
13.11.2026 13:30

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Vocap
Foto: pexels/Image Hunter

Ako je neko bar jednom imao vaš telefon u rukama, mogao je da poveže vaš Vocap sa svojim računarom i čita sve poruke koje dobijate. A da li se to zaista i desilo - možete da provjerite za nekoliko sekundi.

Vocap omogućava da isti nalog koristite na više uređaja, na primjer na računaru preko Vocap Veba. To je praktično, ali ima i lošu stranu - može nekome da omogući pristup vašim porukama.

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Stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju da su preuzimanja Vocap naloga sve češća. Napadači onda pišu vašim kontaktima u vaše ime, od kojih često traže da im hitno pozajme novac.

Kako da provjerite:

  • Otvorite Vocap i uđite u Podešavanja.
  • Izaberite Povezani uređaji.
  • Pogledajte listu. Uz svaki uređaj piše kada je posljednji put bio aktivan.
  • Ako vidite uređaj koji ne prepoznajete, dodirnite ga i izaberite odjavu.

Na listi treba da budu samo uređaji koje ste sami povezali, kao što su vaš računar ili tablet. Ako umjesto liste vidite samo ekran koji objašnjava ovu mogućnost i nudi vam da povežete uređaj, znači da do sada to niste uradili i da ste bezbjedni.

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Za dodatnu zaštitu uključite dvofaktorsku verifikaciju. Ova opcija nalazi se u Podešavanjima, u dijelu Nalog. Kada je uključena, niko ne može da registruje vaš broj na novom uređaju bez PIN-a koji samo vi znate.

(Mondo)

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poruka

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