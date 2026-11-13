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Ovaj komad odjeće postao je pravi trend sezone

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АТВ редакција
13.11.2026 11:25

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Mlada žena u kariranoj košulji oslanja se na terensko vozilo u gradskom okruženju.
Foto: ali rezaei/Pexels

Moda obožava povratke u prošlost, a ove sezone na red je došao komad koji spaja starinsku eleganciju, ženstvenost i udobnost. U pitanju su kardigani sa krznenim detaljima, jedan od najzanimljivijih mikrotrendova jeseni i zime 2026/27.

Na prvi pogled djeluju kao nešto što bismo pronašli u starom garderoberu naših baka ili na fotografijama filmskih diva iz šezdesetih i sedamdesetih godina. Međutim, njihova moderna verzija izgleda toliko efektno da lako može da zamijeni elegantnu jaknu ili sako. I ono što je najbolje - ne morate da potrošite bogatstvo na dobar kardigan.

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Kako odabrati dobar kardigan?

Posljednjih sezona modni svijet sve više pažnje posvećuje teksturama, zanimljivim detaljima i komadima koji djeluju skupocjeno čak i kada nisu.

Upravo zato su kardigani sa krznenim kragnama postali toliko zanimljivi.

Dok klasični džemperi uglavnom imaju jednostavne krojeve, ovi modeli donose dozu glamura zahvaljujući raskošnim detaljima oko vrata ili na rukavima.

Posebno su upečatljivi kardigani sa širokim kragnama od vještačkog krzna, koji podsjećaju na elegantne kapute iz nekih prošlih vremena.

Postoje i diskretnije verzije sa krznenim manžetnama, idealne za žene koje vole sofisticiran stil bez pretjerivanja.

Dovoljno je da obučete jedan ovakav komad i najjednostavnija kombinacija odmah dobija potpuno drugačiji izgled.

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Ovaj trend vraća eleganciju iz šezdesetih i sedamdesetih

Kardigani sa krznenim detaljima nisu potpuno nova modna ideja. Slični modeli bili su popularni sredinom prošlog vijeka, kada su dame posebnu pažnju posvećivale ženstvenim siluetama, elegantnim dugmićima i raskošnim materijalima.

Danas se ta estetika vraća, ali u nešto opuštenijem izdanju. Umjesto da ih nosimo isključivo uz elegantne suknje i cipele sa potpeticom, sada ih kombinujemo sa farmerkama, širokim pantalonama, pa čak i jednostavnim majicama. Upravo taj spoj retro glamura i svakodnevne garderobe čini ih tako privlačnim.

Kako da ih nosite

Najveća prednost ovih kardigana jeste to što ne zahtijevaju komplikovano stilizovanje. Ako želite ležernu dnevnu kombinaciju, obucite kardigan sa krznenom kragnom uz ravne farmerke, jednostavnu torbu i čizme.

Za posao izaberite model u crnoj, sivoj ili bež boji i kombinujte ga sa pantalonama visokog struka i mokasinama. A ako želite elegantniji izgled za večernji izlazak, spojite ga sa satenskom suknjom i cipelama sa potpeticom.

Najvažnije modno pravilo glasi: kada kardigan ima raskošnu krznenu kragnu, ostatak kombinacije neka bude što jednostavniji. Tako će upravo on privući pažnju, a cijeli stajling izgledaće skladno i sofisticirano.

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Ove boje izgledaju najbolje

Iako se kardigani sa krznenim detaljima pojavljuju u različitim bojama, posebno se izdvajaju neutralne nijanse. Krem i bež modeli izgledaju nežno i elegantno, naročito uz svijetle pantalone ili farmerke.

Braon kardigani odličan su izbor za ljubiteljke toplih, jesenjih tonova, dok crni modeli sa krznenim kragnama donose dozu klasičnog glamura. Siva je idealna za minimalističke kombinacije, posebno kada se nosi uz crne pantalone i jednostavne kožne čizme. Ako želite da garderoba izgleda skuplje nego što jeste, birajte jednobojne modele, kvalitetno pletivo i diskretne dugmiće.

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