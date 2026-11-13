Rada Manojlović pokrenula privatni biznis: Evo čime se pjevačica bavi

Pjevačica Rada Manojlović prije par godina zakoračila je u preduzetničke vode i u novi poduhvat investirala 55.000 evra.

Naime, pjevačica je u dogovoru sa sestrom Majom, koja obavlja ulogu njenog menadžera, pazarila tri garažna prostora na beogradskom Dušanovcu sa namjerom da ih rentira.

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Sagovornik upućen u planove estradne umjetnice svojevremeno je otkrio kako je došlo do ove odluke:

"Rada i Maja su riješile da novac od nastupa pametno ulažu. Sve što su zaradile od Nove godine do sada uložile su u garažna mjesta. Na tu ideju su došle na nagovor prijatelja koji već ima 20 parking mjesta i odlično zarađuje.

Dobro obaviješteni izvor pojasnio je i finansijske detalje kupovine:

"Iako su cijene parking mjesta skočile, Rada i Maja su dobile popust, pa su prije nekoliko dana kupile tri garažna mjesta za 55.000 evra. Još nisu počele da ih izdaju, ali planiraju da na mjesečnom nivou za jedno parking mjesto traže 150 evra.

Iako je u početku gajila sumnje prema ovakvom tipu ulaganja, pjevačica je brzo promijenila stav kada je uvidjela finansijsku računicu:

"Jedva su je nagovorili jer je Rada smatrala da tu nema zarade. Međutim, kada je čula koliko njen prijatelj mjesečno zarađuje na taj način, predomislila se.

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Planira da proširi biznis i kupi stan

Pored toga, otkriveno je da sestre Manojlović nisu planirale da se zaustave na toj kupovini:

"Radine kolege uglavnom kupuju stanove, planira to i ona, ali sada su joj garaže prioritet. Do ljeta je riješila da kupi još pet mjesta, takođe na Dušanovcu. Maja ju je ubijedila da ne čeka i da sav novac koji zarade odmah ulože u garaže.

"Došlo je vrijeme da sestre Manojlović ulažu u budućnost"

Povodom pokretanja ovog posla oglasila se i sama Rada, istakavši da želi mudro da raspolaže svojim finansijama:

"Ne želim da detaljišem o biznisu, ali hoću da pametno ulažem novac. Tata me je vaspitavao da uvijek prvo mislim na druge, pa na sebe, sada ga kritikujem zbog toga. Što da dijelim drugome više nego sebi?! Godinama radim, a moj novac su drugi trošili. E pa došlo je vrijeme da sestre Manojlović ulažu u budućnost", rekla je ona.

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Manojlovićeva je takođe nagovijestila kupovinu stambenog prostora, ali van Beograda, osvrnuvši se i na nekadašnje neoprezno trošenje:

"Planiram i nekretninu, ali ne u Beogradu. Ranije nisam znala s parama jer sam davala i do 30.000 evra za samo jedan spot. Ali dobro, ne žalim se, nekad bi se ta ulaganja isplatila, nekad ne... Ne možeš da dobiješ ako ne rizikuješ, ali sada sve radim mnogo pametnije", pričala je Rada, prenosi Blic.