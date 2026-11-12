Oglasio se vrtić u Titelu nakon skandala sa Veljkom Ražnatovićem

Veliki skandal izbio je u petak popodne u vrtiću "Plavi čuperak" u Titelu, a gdje je sin poznate srpske pjevačice, Veljko Ražnatović, verbalno isprozivao osoblje ove ustanove, bijesan jer je njegov sin u vrtiću nosio kostim bubamare, koji se njemu učinio kao suknjica.

O cijelom ovom nesvakidašnjem događaju za naš portal oglasio se i pomenuti vrtić, a odakle su nam objasnili da je po sredi bila samo igra uloga, pa nam i prosledili odgovor koji je dobio kako roditelj dečaka, tako i svi zaposleni u vrtiću.

Poruku direktorke ovog vrtića, Jovanke Andrić, Telegraf prenosi u cjelosti:

"Drage koleginice, hajde da situaciju sa kostimom bubamare sagledamo iz perspektive djeteta. Dječak od dvije godine koji je izabrao da obuče suknjicu nije uradio ništa neobično niti zabrinjavajuće. Za njega je to bio samo dio kostima, zanimljiv komad odjeće i dio igre, bez značenja i podjela koje mi odrasli često pripisujemo odjeći.

Važno je da situaciju posmatramo očima djeteta, a ne kroz sopstvena očekivanja. U ovom uzrastu djeca spontano istražuju, isprobavaju i biraju, a na osnovu takvih izbora ne treba donositi zaključke o njihovom identitetu. Naš zadatak je da im omogućimo slobodnu igru i istraživanje, bez osude i stvaranja osjećaja da su uradila nešto pogrešno", piše u poruci koja je prosleđena Veljku Ražnatoviću i zaposlenima u vrtiću "Plavi čuperak".

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Podsjetimo, Veljko se javno oglasio na svom Instagramu profilu povodom nezadovoljstva programom u samom vrtiću u Titelu, nakon što je njegovom najmlađem sinu Isaiji, kako je naveo, tokom priprema za priredbu obučen kostim bubamare sa suknjom.

Tom prilikom je poručio da ni mala mjesta više nisu pošteđena programa sa kojima se on kao roditelj ne slaže.

"Dobar dan, ja ne pravim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dijete i generalno srpstvo i hrišćanstvo. Doživio sam to da moja žena dođe u vrtić i da je mom najmlađem sinu navučen "kostim" bubamare, koji je ustvari suknja, ženska suknja, koju ću pokazati poslije. Kad smo pitali zašto je to tako, oni su nam rekli da su svi kostimi slobodni za djecu i da dijete može da uzme kostim koji hoće", započeo je svoje obraćanje, vidno besan Veljko.

"Ja sam pitao: 'Da li vaspitač tu postoji da objasni djetetu: 'Sine, ovo je za žensko, ovo je za muško'? Da li se pravi takva razlika?' Oni su rekli da je to po novom programu sve okej i da oni nemaju prava da prave takvu razliku, a da mi, ako hoćemo to da radimo, promijenimo vrtić", rekao je na kraju Veljko na Instagramu.