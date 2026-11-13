Logo

AI mijenja pravila na fakultetima: Profesori sve teže procjenjuju znanje studenata

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 16:15

Komentari:

0
pisanje čitanje škola učenik đak
Foto: Pexel/ Katerina Holmes

Predavači sve teže mogu pouzdano da procijene znanje i sposobnosti studenata kada se eseji i izrađuju uz pomoć vještačke inteligencije, prema nalazima istrage sa univerziteta u Engleskoj. Istovremeno, studenti navode da se njihove kolege hvale korišćenjem ovih alata.

Upotreba vještačke inteligencije predstavlja generacijski rizik za sadašnji sistem visokog obrazovanja, jer može da ugrozi i učenje studenata i sposobnost institucija da objektivno procjene njihovo znanje, upozoravaju regulatori.

Stručnjaci ukazuju na potrebu za znatno ozbiljnijim pristupom ovom problemu. Neke visokoškolske ustanove već su promijenile način ocjenjivanja kako bi smanjile mogućnost zloupotrebe AI alata, a među primjenjenim rješenjima su isključivo pismeni i usmeni ispiti uživo, kao i prezentacije pred profesorima.

Na nekim univerzitetima u svijetu uvedeni su i drugačiji oblici provere znanja: Studenti dobijaju zadatak da kritički procjene ili urede sadržaj koji je generisala vještačka inteligencija. Pored toga, kada predaju pisani rad, od njih se traži da detaljno predstave način na koji su istraživali temu.

Studenti završavaju radove za nekoliko minuta uz pomoć AI

Tokom istraživanja obavljeni su razgovori sa više od 300 studenata i zaposlenih na 127 univerziteta i koledža, kako bi se ispitale institucionalne politike i primjena AI alata u nastavi i ocenjivanju.

Nalazi ukazuju na široko rasprostranjenu upotrebu vještačke inteligencije. Studenti su istraživačima prenijeli da njihove kolege uspjevale da završe zadatke za svega nekoliko minuta uz pomoć ovih alata, a zatim dobili ocjene slične onima koje su ostvarili studenti koji su radili bez korišćenja AI.

U izvještaju se navodi i da neki studenti nakon predaje radova nisu mogli da se sjete ni osnovnih detalja o testu koji su upravo završili. Takvi slučajevi dodatno otežavaju procjenu stvarnog znanja i otvaraju pitanje da li ocjene zaista odražavaju sposobnosti studenata.

Студентског центра „Бориша Старовић

Gradovi i opštine

Studentskom inicijativom ljetnikovci za predah od učenja

Akademici su, s druge strane, ukazali na sve veći broj radova koji liče jedni na druge, koriste istu literaturu i napisani su u gotovo identičnom stilu. Pojedini predavači smatraju da postojeći načini ocjenjivanja više nisu primjereni i da ne omogućavaju precizno mjerenje znanja i vještina studenata, prenosi RT Balkan.

Jedan od akademika koji je učestvovao u istraživanju ocijenio je da je vještačka inteligencija ozbiljno ugrozila akademski integritet, jer se veliki broj radova sada djelimično ili u potpunosti izrađuje uz njenu pomoć prenosi "Gardijan".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Škola

nauka

učenje

fakulteti

Vještačka inteligencija

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija automobil Italija

Svijet

Više od 3.700 škola dobilo prijetnje, evakuisano njih 77

8 h

0
"Fizika nije bauk ako đaci žele da razumiju kako svijet funkcioniše"

Gradovi i opštine

"Fizika nije bauk ako đaci žele da razumiju kako svijet funkcioniše"

1 d

0
Školske klupe u učionici.

Hronika

U srednjoj školi stigla prijeteća poruka o postavljenoj bombi

1 d

0
Učionica

Gradovi i opštine

Mostar: Učenik aktivirao dimnu bombu u srednjoj školi

1 d

0

Više iz rubrike

Dva mobilna telefna priključena na punjač.

Nauka i tehnologija

Jeftini telefoni poskupjeli 20 posto, a kraj agonije se ne nazire!

2 h

0
Vocap

Nauka i tehnologija

Sumnjate da neko krišom čita vaše poruke? Evo kako da provjerite

4 h

0
Veliki pad Majkrosofta izazvao ogromne probleme

Nauka i tehnologija

Veliki pad Majkrosofta izazvao ogromne probleme

10 h

0
Majkrsoft

Nauka i tehnologija

Problemi sa Majkrsoftom, hiljade korisnika ostalo bez servera

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima