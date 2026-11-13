AI mijenja pravila na fakultetima: Profesori sve teže procjenjuju znanje studenata

Predavači sve teže mogu pouzdano da procijene znanje i sposobnosti studenata kada se eseji i izrađuju uz pomoć vještačke inteligencije, prema nalazima istrage sa univerziteta u Engleskoj. Istovremeno, studenti navode da se njihove kolege hvale korišćenjem ovih alata.

Upotreba vještačke inteligencije predstavlja generacijski rizik za sadašnji sistem visokog obrazovanja, jer može da ugrozi i učenje studenata i sposobnost institucija da objektivno procjene njihovo znanje, upozoravaju regulatori.

Stručnjaci ukazuju na potrebu za znatno ozbiljnijim pristupom ovom problemu. Neke visokoškolske ustanove već su promijenile način ocjenjivanja kako bi smanjile mogućnost zloupotrebe AI alata, a među primjenjenim rješenjima su isključivo pismeni i usmeni ispiti uživo, kao i prezentacije pred profesorima.

Na nekim univerzitetima u svijetu uvedeni su i drugačiji oblici provere znanja: Studenti dobijaju zadatak da kritički procjene ili urede sadržaj koji je generisala vještačka inteligencija. Pored toga, kada predaju pisani rad, od njih se traži da detaljno predstave način na koji su istraživali temu.

Studenti završavaju radove za nekoliko minuta uz pomoć AI

Tokom istraživanja obavljeni su razgovori sa više od 300 studenata i zaposlenih na 127 univerziteta i koledža, kako bi se ispitale institucionalne politike i primjena AI alata u nastavi i ocenjivanju.

Nalazi ukazuju na široko rasprostranjenu upotrebu vještačke inteligencije. Studenti su istraživačima prenijeli da njihove kolege uspjevale da završe zadatke za svega nekoliko minuta uz pomoć ovih alata, a zatim dobili ocjene slične onima koje su ostvarili studenti koji su radili bez korišćenja AI.

U izvještaju se navodi i da neki studenti nakon predaje radova nisu mogli da se sjete ni osnovnih detalja o testu koji su upravo završili. Takvi slučajevi dodatno otežavaju procjenu stvarnog znanja i otvaraju pitanje da li ocjene zaista odražavaju sposobnosti studenata.

Gradovi i opštine Studentskom inicijativom ljetnikovci za predah od učenja

Akademici su, s druge strane, ukazali na sve veći broj radova koji liče jedni na druge, koriste istu literaturu i napisani su u gotovo identičnom stilu. Pojedini predavači smatraju da postojeći načini ocjenjivanja više nisu primjereni i da ne omogućavaju precizno mjerenje znanja i vještina studenata, prenosi RT Balkan.

Jedan od akademika koji je učestvovao u istraživanju ocijenio je da je vještačka inteligencija ozbiljno ugrozila akademski integritet, jer se veliki broj radova sada djelimično ili u potpunosti izrađuje uz njenu pomoć prenosi "Gardijan".