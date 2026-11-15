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Slovenija: Kočenje pred radarom uskoro neće proći

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АТВ редакција
15.11.2026 21:24

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Znak za kontrolu brzine
Foto: Jef K/Pexels

Sistem koji mjeri prosječnu brzinu na četiri dionice slovenačkih auto-puteva još ne kažnjava vozače, ali kada počne da radi, za najteža prekoračenja prijeti kazna od 1.200 evra.

Slovenačka kompanija za auto-puteve DARS saopštila je da je 16. oktobra obavila prvi komisijski pregled sva četiri sistema. Utvrđeno je da izvođač mora da završi još neke zadatke i dostavi dokaze, za šta ima dva mjeseca, do ponovnog pregleda. Preuzimanje sistema zato još nije završeno.

Tek kada svi uslovi budu ispunjeni, sistem će preuzeti slovenačka policija. Ona će odrediti datum početka mjerenja, a vozači će o tome biti unaprijed obaviješteni. Policija je i ranije naglasila da se sekcijsko mjerenje brzine još ne sprovodi.

Gdje su kamere

Mjerenje je predviđeno na četiri dionice oko Ljubljane, na svakoj samo u jednom smjeru:

  • A1 Logatec – Vrhnika, u smjeru Ljubljane
  • A2 Ljubljana Brod – Vodice, u smjeru Kranja
  • A2 Grosuplje – Ivančna Gorica (višnjegorski uspon), u smjeru Novog Mesta
  • A1 Podmilj – Ločica, kod trojanskih tunela, u smjeru Maribora

Kako sistem radi

Kamere na početku dionice bilježe vozilo i vrijeme ulaska, a kamere na kraju vrijeme izlaska. Na osnovu dužine dionice i vremena vožnje sistem izračunava prosječnu brzinu, pa naglo kočenje ispred kamere ne pomaže ako je vozač ostatak dionice vozio prebrzo.

Prema navodima DARS-a, sistem će važiti za sve vrste vozila, a neće raditi dok na dionici traju radovi. Iz kompanije navode da cilj nije kažnjavanje vozača, nego smanjenje brzine i veća bezbjednost u saobraćaju.

Slovenački auto-moto savez AMZS u svojoj besplatnoj aplikaciji vozačima već prikazuje prosječnu brzinu na dionicama na kojima je predviđeno sekcijsko mjerenje.

Za prekoračenje brzine na auto-putu veće od 60 kilometara na čas slovenački Zakon o saobraćaju propisuje kaznu od 1.200 evra i devet kaznenih bodova, kako slovenačka policija navodi u svojim saopštenjima. Za manja prekoračenja kazne su niže.

(Kliks)

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Tagovi :

Slovenija

Radar

Kočenje

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