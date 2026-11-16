Mučki tukao baku (71) po glavi dok nije umrla

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Županijsko državno tužilaštvo u Vukovaru pokrenulo je istragu protiv 73-godišnjaka kojeg sumnjiči da je u Starim Mikanovcima ubio 71-godišnju ženu, koju je prije toga duže vrijeme psihički zlostavljao.
Sumnja se da je muškarac 13. novembra u večernjim časovima, sa namjerom da usmrti ženu sa kojom je bio blizak, zadao žrtvi više udaraca u glavu i tijelo, od kojih je preminula.
Nakon saslušanja osumnjičenog, tužilaštvo je donijelo rješenje o provođenju istrage zbog sumnje na teško ubistvo ženske osobe.
Sudija istrage Županijskog suda u Vukovaru odredio je 73-godišnjaku pritvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, ali i zbog posebno teških okolnosti krivičnog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, prenosi Dnevnik.hr.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
3 h0
Region
5 h0
Region
6 h0
Region
7 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu