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Mučki tukao baku (71) po glavi dok nije umrla

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АТВ редакција
16.11.2026 17:42

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Mučki tukao baku (71) po glavi dok nije umrla
Foto: Pexels.com

Županijsko državno tužilaštvo u Vukovaru pokrenulo je istragu protiv 73-godišnjaka kojeg sumnjiči da je u Starim Mikanovcima ubio 71-godišnju ženu, koju je prije toga duže vrijeme psihički zlostavljao.

Sumnja se da je muškarac 13. novembra u večernjim časovima, sa namjerom da usmrti ženu sa kojom je bio blizak, zadao žrtvi više udaraca u glavu i tijelo, od kojih je preminula.

Nakon saslušanja osumnjičenog, tužilaštvo je donijelo rješenje o provođenju istrage zbog sumnje na teško ubistvo ženske osobe.

Sudija istrage Županijskog suda u Vukovaru odredio je 73-godišnjaku pritvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, ali i zbog posebno teških okolnosti krivičnog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, prenosi Dnevnik.hr.

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Tagovi :

Ubistvo

Nasilje

Crna hronika

Vukovar

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