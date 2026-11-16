Vozače čeka ''lizalica'': Hrvatska pojačala kontrole na granicama

Hrvatska policija pojačala je kontrole vozača na graničnim prelazima kod Vrgorca, s posebnim naglaskom na vikende, pri čemu se sumnjivi podvrgavaju testiranju.

Policijski službenici Stanice granične policije Vrgorac sprovode pojačane kontrole na graničnim prelazima i privremenim kontrolnim tačkama, a posebna pažnja posvećuje se vozačima koji se vikendom vraćaju iz susjedne Hercegovine.

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Kako piše "Slobodna Dalmacija", policija sprovodi alkotestiranja i testiranja na droge, a s praksom pojačane kontrole nastavio je novi načelnik Stanice granične policije Vrgorac Željko Jović.

Prva veća akcija takve vrste sprovedena je u junu tokom manifestacije "Dani dalmatinskog pršuta i vina", kada su splitski policajci preuzeli kontrolu saobraćaja u Vrgorcu i na granici te sankcionisali 63 vozača.

Posebna kontrola tokom vikenda

Pojačane kontrole povezane su s vikend-izlascima i svadbenim proslavama koje stanovnici Vrgorca često organizuju ili posjećuju u Hercegovini.

Zbog nedostatka noćnog života u Vrgorcu, mladi se tokom godine zabavljaju u Ljubuškom, Čapljini, Čitluku, Mostaru i Posušju, ali i u Makarskoj.

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Slična je situacija i sa svadbenim proslavama. Zbog nedostatka odgovarajućih prostora i povoljnijih cijena, brojni Vrgorčani vjenčanja organizuju u Ljubuškom, Međugorju, Posušju i Čapljini.

Problem nastaje kada pojedini vozači nakon izlazaka i proslava sjedaju za upravljač pod uticajem alkohola ili droga te kreću prema Hrvatskoj.

Dio takvih vozača zaustavlja policija u Grudama i Ljubuškom, ali kontrola se nastavlja i na hrvatskoj strani granice.

Alkotest i test na droge za sumnjive vozače

Prema pisanju "Slobodne Dalmacije", načelnik Željko Jović odlučio je dodatno pooštriti kontrole kako bi se spriječilo da vozači pod uticajem alkohola ili droga nastave vožnju hrvatskim saobraćajnicama.

Vozači kod kojih policijski službenici posumnjaju na konzumaciju alkohola ili droga izdvajaju se iz saobraćaja i podvrgavaju alkotestiranju ili testiranju na droge, poznatom i kao test "lizalicom".

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Kontrole se ne sprovode samo vikendom ili nakon svadbenih proslava. Policija testiranja sprovodi i radnim danima kada postoji sumnja da je vozač pod uticajem alkohola ili nedozvoljenih supstanci.

Pojačana kontrola i na ulicama Vrgorca

Osim na graničnim prelazima, policija pojačava kontrolu i na gradskim saobraćajnicama Vrgorca, posebno kada je riječ o opasnoj vožnji automobilima i motociklima.

Posebna pažnja posvećuje se i vozačima koji svoje saobraćajne prekršaje snimaju te objavljuju na društvenim mrežama.

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Kako navodi "Slobodna Dalmacija", takvi prekršaji mogu rezultirati strogim sankcijama, uključujući i zadržavanje u zatvoru u Dubrovniku.

Razlog pojačane kontrole su i teške saobraćajne nesreće koje su prethodnih godina zabilježene na području Vrgorca.

U periodu od 2016. do 2022. godine na dionici dugoj oko 400 metara, od autobuske stanice do prigradskog naselja Škulja, zbog neprilagođene brzine smrtno su stradale četiri osobe, među kojima troje mladih.

Nakon višegodišnjih upozorenja na problem prebrze vožnje postavljena je i kamera za kontrolu brzine na Šetalištu Mate Raosa.

Pojačanim kontrolama na granici i gradskim saobraćajnicama nastoji se povećati bezbjednost saobraćaja na području Vrgorca i Zabiokovlja.