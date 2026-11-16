REM izrekao nove kazne za TV Informer

Regulatorno tijelo za elektronske medije (REM) je odlučilo da TV "Informeru" zabrani emitovanje programa "Info jutro" na 15 dana, centralne informativne emisije "Srpski dnevnik" na 10 dana i oglašavanja na sedam dana.

Prema ocjeni članova REM-a, u ovim formatima desilo se kršenje medijskih zakona, od presumpcije nevinosti, do kršenja predizborne tišine.

Na sjednici je istaknuto da su ovo samo mjere, a ne zabrana prikazivanja cjelokupnog programa.

Ranije je REM izrekao za TV "Informer" zabranu emitovanja "Prve info" na sedam dana, "Kolegijuma" na ukupno 25 dana, i oglašavanja, odnosno emitovanja reklama, u trajanju od pet dana.

Vlasnik TV "Informera" Dragan J. Vučićević je rekao da su ove mjere puzajuće gušenje i zatvaranje jedine opozicione informativne televizije u Srbiji.

REM je na istoj sjednici pokrenuo ispitni postupak za RTS zbog predizbornog spota liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" emitovanog 20. oktobra, u kojem se, po navodima prijave, izgovara "bacaš kao djevojčica".

Pokrenut je i ispitni postupak protiv TV "Hepi", zbog prekoračenja vremena oglašavanja u jednom satu, te donesena odluka da se TV "Kurir" izrekne mjera upozorenja zbog načina izvještavanja u emisijama "Vesti" i programu "Puls Srbije", dok nema elemenata za pokretanje postupka protiv televizije "K1".