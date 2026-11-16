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REM izrekao nove kazne za TV Informer

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АТВ редакција
16.11.2026 19:25

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Beograd, 9. oktobra 2026.- Članovi Saveta REM-a nisu danas doneli odluku po prijavi člana Saveta Rodoljuba Šabića protiv TV Informer u vezi sa programskim sadržajem emitovanim 27. septembra.Na današnjoj sednici Saveta pojedini članovi tog tela su osporili izveštaj Stručne službe za nadzor, ocenjujući da nije dovoljno precizan.Predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac rekao je da je saglasan sa Garićem i da izveštaj koji se bazira na subjektivnim stavovima, na utiscima, na smatranjima, nije činjenična osnova za donošenje precizne odluke.
Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ/ nr

Regulatorno tijelo za elektronske medije (REM) je odlučilo da TV "Informeru" zabrani emitovanje programa "Info jutro" na 15 dana, centralne informativne emisije "Srpski dnevnik" na 10 dana i oglašavanja na sedam dana.

Prema ocjeni članova REM-a, u ovim formatima desilo se kršenje medijskih zakona, od presumpcije nevinosti, do kršenja predizborne tišine.

Na sjednici je istaknuto da su ovo samo mjere, a ne zabrana prikazivanja cjelokupnog programa.

Ranije je REM izrekao za TV "Informer" zabranu emitovanja "Prve info" na sedam dana, "Kolegijuma" na ukupno 25 dana, i oglašavanja, odnosno emitovanja reklama, u trajanju od pet dana.

Vlasnik TV "Informera" Dragan J. Vučićević je rekao da su ove mjere puzajuće gušenje i zatvaranje jedine opozicione informativne televizije u Srbiji.

REM je na istoj sjednici pokrenuo ispitni postupak za RTS zbog predizbornog spota liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" emitovanog 20. oktobra, u kojem se, po navodima prijave, izgovara "bacaš kao djevojčica".

Pokrenut je i ispitni postupak protiv TV "Hepi", zbog prekoračenja vremena oglašavanja u jednom satu, te donesena odluka da se TV "Kurir" izrekne mjera upozorenja zbog načina izvještavanja u emisijama "Vesti" i programu "Puls Srbije", dok nema elemenata za pokretanje postupka protiv televizije "K1".

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