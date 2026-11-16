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Glavni urednik RTS-a dobio poziv da se javi u policiju

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АТВ редакција
16.11.2026 20:38

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Policija Srbija
Foto: MUP Srbije

Vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković pozvan je da sutra u 7.30 dođe u svojstvu građanina na informativni razgovor u policiju.

Uskoković je pozvan u prostorije MUP-a Srbije u Ulici Despota Stefana 107. a po zahtjevu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, prenosi "Blic".

Poziv su mu uručili pripadnici Uprave kriminalističke policije na radnom mjestu.

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On se odnosi na predistražni postupak u vezi sa emitovanjem intervjua u Drugom dnevniku RTS-a 30. oktobra sa vojnim analitičarem i novinarom Aleksandrom Radićem koji je napustio zemlju i za kojim je raspisana potjernica.

Radić je, zbog optužnice za rušenje ustavnog poretka u izjavama o upotrebi zvučnog topa i straha za svoju bezbjednost, prije četiri mjeseca napustio Srbiju.

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Borivoje Uskoković

RTS

Policija

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