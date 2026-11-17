Hašim Tači osuđen je na 17 mjeseci zatvora, Baškim Smakaj i Fadilj Fazliju na 12 mjeseci, dok je Hajredin Kuči osuđen na uslovnu kaznu od mjesec dana, sa rokom provjere od jedne godine. Isni Kiljaj oslobođen je optužbi zbog nedostatka dokaza.

Četvorica kosovskih Albanaca osuđena su zbog ometanja službenog lica, povrede krivičnog postupka i nepoštovanja suda, a sve u vezi sa suđenjem za ratne zločine na kojem je Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora, a njegovi saradnici na 13, 18 i 25 godina.

Sud je prihvatio navode tužilaštva prema kojima se to suđenje za ratne zločine odvijalo u atmosferi stalnog zastrašivanja, zbog čega su pojedini svjedoci mijenjali iskaze.

Sud je u presudi naveo i pojedinačne slučajeve. Tokom posjeta Hašimu Tačiju u julu, septembru i oktobru, Tači je otkrivao informacije o suđenju i identitet svjedoka, te davao jasna uputstva svojim sagovornicima koja je trebalo prenijeti svjedocima o tome kako da svjedoče.

Za najmanje jednog od tih svjedoka sam Tači je rekao da je od presudnog značaja za osnovno suđenje.

Ključni dokazi za odluku suda bili su audio-snimci napravljeni tokom tih posjeta, arhiva sa štampača u pritvoru na kojem su štampana povjerljiva dokumenta, kao i dokumenti pronađeni tokom pretresa na Kosovu.

Sud je naveo da će Hašim Tači svoju kaznu odslužiti nakon što bude završeno osnovno suđenje za ratne zločine i ta kazna eventualno potvrđena, dok su Smakaj i Fazliju pušteni na slobodu jer su u pritvoru proveli duže od 12 mjeseci, koliko iznosi njihova kazna.

Ova presuda je prvostepena i na nju postoji mogućnost žalbe.

Izricanje presude Hašimu Tačiju i njegovim saradnicima za ratne zločine 16. septembra dovelo je do protesta kosovskih Albanaca na Kosovu, ali i u Hagu, kao i do nereda i reakcije policije.

Izricanje ove presude, međutim, nije izazvalo veće interesovanje, uprkos njenom ogromnom značaju za Tačijevu sudbinu. Čak ni galerija sudnice, u kojoj su bili članovi porodice, novinari i posmatrači, nije bila popunjena.