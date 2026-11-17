Pilot borbenog aviona Mig-29 Vojske Srbije Goran Bulajić (53), koji je poginuo danas u padu letjelice na njivu između Nove i Stare Pazove, kako navode mediji, spasio je mnoge ljude iz poplavljenog Obrenovca 2014. godine.

Kako piše Telegraf, kada je čuo da je Obrenovac pod vodom, javio se komandi i sam krenuo u taj grad. Svojim čamcem i sa svojim drugovima, zašao je u mjesta gdje mnogi nisu mogli. U mraku i nepoznatom gradu - jedini vodič su mu, dok je telefon radio, bile SMS poruke.

Iz vode je, kako se dalje navodi, više od 20 sati, izvlačio Obrenovčane.

"Tamo kad smo došli bilo je mnogo strašnije nego što smo očekivali. Dva metra - dubina vode. Vozite čamac ulicama, orijentišete se po banderama, vodi vas dži-pi-es kao kolima što idete, u mjestu koje ne poznajete", govorio je major Goran Bulajić, pilot 204. vazduhoplovne brigade za RTS 2014. godine.

Miroslav, Slavica, Đorđe, Ksenija i Natalija iz Ulice kneza Mihaila u Obrenovcu samo su neki od onih koji su spaseni zahvaljujući SMS porukama koje su poslali na telefon Gorana Bulajića.

"Jeste nateže i najgore bilo kada od oca uzimate dijete. Jer su većinom ulazile majke, a očevi su ostajali u tim stanovima, kućama, pa prenesete majku do čamca. Oca ostavite sa djetetom, odete po dijete i onda u tom trenutku kada čovjek meni - koga ne poznaje, niti zna ko sam, ni šta sam - daje dijete u ruke da ga ja prenesem preko vode", pričao Goran.

Želja za životom često je bila snažnija od straha

"Bila je interesantna jedna baka koja je rekla da nije vjerovala da će sa svojih 90 godina šetati po krovu, isto tako i druge bake koje su, po meni, bile prave gimnastičarke, jer žena od svojih 85 ili 90 godina, koja ima povrijeđen kuk ili kičmu... i sve to, izlazi kroz prozor i barata na nekim merdevinama", ispričao je tada Bulajić.

Goran je sa svojim prijateljima, jednim čamcem, prevezao i spasao više od 150 ljudi.