Bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu Marija Radovanović, koja je jogurtom polila kosu poslanice SNS Lidije Vukićević ispred Narodne skupštine Srbije, oglasila se nakon incidenta i pokušala da obrazloži svoj postupak.

„Nisam to radila radi performansa, nego sam prosto u momentu reagovala na sve što se dešavalo do sada“, rekla je Radovanovićeva za „Danas“.

Incident se dogodio jutros, prilikom dolaska poslanika na konstitutivnu sjednicu parlamenta.

Radovanovićeva je navela da je riječ o njenoj, kako je rekla, afektivnoj reakciji na ranije događaje.

- To je bila moja afektivna reakcija na sve što je ova organizovana kriminalna grupa radila u prethodnom periodu, na sva pomilovanja ubica i najgoreg mafijaškog miljea koji su oni okupili oko sebe, na neodgovornost za stradale pod nadstrešnicom, na nezapamćenu krađu ovog naroda i na sve što su uradili. Ja sam bila predsjednik biračkog odbora na izborima. Bila sam napadnuta od strane njihovog pripadnika, tako da je i policija tada morala da interveniše.

Marija Radovanović X/printscreen

Sprečila sam tog dana gomilu kupovine glasova i ovo jeste moja reakcija na sve to što se dešavalo - rekla je Radovanovićeva.

Istakla je da njen postupak nije bio unaprijed planiran.

- Ma kakvi, ne. Ponijela sam doručak da imam. Ne znam da li ste obratili pažnju na to na kakav način ona ulazi, sa kakvom ohološću prolazi kroz narod koji je došao, kroz narod koji se borio jako teško. Svi smo se borili, a ona sada prolazi sa takvom jednom ohološću. Ona je u tom momentu prosto predstavnik svega što oni jesu - odgovorila je Radovanovićeva na pitanje zašto je za metu izabrala upravo Lidiju Vukićević.

Reagovala u afektu

Radovanovićeva je rekla da razumije negativne reakcije građana koji podržavaju Studentsku listu.

- Ovo nije nešto što ja uobičajeno radim. Ovo je zaista bilo afektivno ponašanje, ali razumijem da se nekome to ne dopada. Svako ima pravo da mu se sviđa ili da mu se ne sviđa - rekla je Radovanovićeva.

Navela je i da razumije odluku advokata „Pištaljke“ da joj otkažu punomoć, budući da su je zastupali u sporu zbog izvršenog uzbunjivanja.

- „Pištaljka“ prosto smatra da njihov klijent ne treba da bude u javnosti prepoznat na ovaj način - rekla je Radovanovićeva.

Srbija Vučić o napadu na poslanike SNS-a: Mora da se zna ko je ovo organizovao

Povodom incidenta oglasio se i poslanik SNS u Skupštini Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da, ukoliko se poslanik ne osjeća bezbjedno, građani mogu da vide o kakvoj je demokratiji riječ.

Naveo je da za 14 godina vlasti SNS niko nikada nije doživio nešto slično, uz poruku da će se „sloboda vratiti“.

(Kurir)