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Лидер опозиције Александар Вучић обратио се јавности након што су испред Народне скупштине Србије нападани посланици СНС-а који су долазили на конститутивну сједницу.
"Наиме, негде око 560 присутних присталица Студентске листе нападало је народне посланике који другачије мисле, нападали су их вербално, напали су их физички. И да будемо начисто, ја ћу говорити о многим стварима данас у Народној скупштини, само мора да се зна ко је ово организовао. Ово није пало с неба, ово нису случајни појединци, ово су људи који су позвани да дођу и да направе неред", изјавио је Вучић.
Вучић каже да је на окупљене испред Народне скупштине позвала Студентска листа, а да су окупљени нападали народне посланике.
"Ако се народни посланик не осећа сигурно испред Народне скупштине и у овом високом дому, онда вам је јасно о каквој је демократији реч. Узгред, ноћас је нападнут и Радиша Павловић у Крагујевцу и његова кућа; четворица батинаша и криминалаца упали су му у двориште, нападали њега и породицу, вишечлану породицу", рекао је Вучић.
Током уласка у Скупштину нападнута је и глумица Лидија Вукићевић којој су окупљени просули јогурт по глави.
Србија
Нападнута Лидија Вукићевић, поливена јогуртом по глави
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