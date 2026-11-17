Eko toplane Banja Luka uputile su 16. novembra 2026. godine zvaničan zahtjev Skupštini Grada i gradonačelniku Banjaluke za održavanje hitnog radnog sastanka u roku od 48 časova i uvrštavanje pitanja finansijske stabilizacije sistema daljinskog grijanja na dnevni red sjednice Skupštine Grada, zakazane za 19. novembar 2026. godine.

"Ovim zahtjevom Eko toplane ponovo ukazuju na neophodnost hitnog institucionalnog djelovanja, imajući u vidu da nadležni gradski organi, uprkos ranije dostavljenim zahtjevima i urgencijama, još nisu donijeli odluke kojima bi se obezbijedili uslovi za dugoročnu finansijsku stabilnost sistema daljinskog grijanja. Za stabilno funkcionisanje sistema neophodno je obezbijediti nedostajući godišnji prihod od 12 miliona KM, kroz korekciju cijene isporučene toplotne energije, dodjelu tekućeg granta iz budžeta Grada ili odgovarajuću kombinaciju ovih mjera", ističe se u saopštenju Eko toplana Banjaluka.

Eko toplane zahtijevaju da Skupština Grada na predstojećoj sjednici razmotri i donese odluke po zahtjevu za davanje saglasnosti na povećanje cijene toplotne energije, kao i zahtjevu za dodjelu tekućeg granta radi obezbjeđivanja sigurnosti isporuke i stabilnosti sistema.

"Oba zahtjeva nadležnim gradskim organima dostavljena su još 9. aprila 2026. godine. Zatražen je i hitan radni sastanak sa predstavnicima Grada, kako bi se usaglasila konkretna i pravno sprovodiva rješenja, te omogućilo donošenje odgovarajućih odluka u okviru budžetskih nadležnosti Grada. U zvaničnom zahtjevu Eko toplane jasno su ukazale i na posljedice daljeg odlaganja odluke", dodaje se u saopštenju.

Naglašavaju da dalje odlaganje odluka nije prihvatljivo u okolnostima kada je grijna sezona u toku, a stabilnost sistema zavisi od pravovremenog obezbjeđivanja potrebnih finansijskih sredstava.

"U skladu s navedenim, ukoliko u ostavljenom roku ne bude održan radni sastanak, odnosno ako pitanje finansiranja Eko toplana ne bude uvršteno u razmatranje na predstojećoj sjednici Skupštine Grada, Upravni odbor Eko toplana biće primoran da sprovede Odluku o uvođenju restriktivnog režima proizvodnje i isporuke toplotne energije. Takav režim podrazumijeva svođenje proizvodnje i isporuke toplotne energije na nivo potreban za obezbjeđivanje minimalne propisane temperature grijanih prostora od 20 stepeni Celzijusa, uz dozvoljeno odstupanje od jednog stepena, u skladu sa gradskom Odlukom o opštim uslovima za proizvodnju i isporuku toplotne energije. Riječ je o mjeri usmjerenoj na očuvanje funkcionalnosti sistema u uslovima smanjene likvidnosti i ograničenih finansijskih resursa, a ne o obustavi isporuke toplotne energije", ističe se u saopštenju.

Eko toplane naglašavaju da je odgovornost za očuvanje sistema daljinskog grijanja zajednička i da zahtijeva pravovremeno djelovanje svih nadležnih institucija.

Zdravlje Promjene koje se dešavaju u organizmu dolaskom hladnijih dana

"Ovaj zahtjev nije pitanje poslovne politike preduzeća, već pitanje očuvanja komunalne usluge od javnog značaja i javne komunalne infrastrukture od vitalnog značaja za Grad", istaknuto je u zahtjevu upućenom Skupštini Grada i gradonačelniku.

Eko toplane podsjećaju da su nadležnim gradskim institucijama tokom prethodnih godina upućivani brojni zahtjevi, urgencije i upozorenja, kojima je ukazivano na rast troškova poslovanja, potrebu usklađivanja cijene grijanja sa ekonomskim okolnostima i neophodnost obezbjeđivanja finansijske podrške. Uprkos tome, odluke kojima bi se sistemski riješio problem nedostajućih prihoda nisu donesene.

"Nastavak poslovanja u uslovima izraženog nesrazmjera između prihoda i rashoda neposredno ugrožava finansijsku stabilnost preduzeća i otežava obezbjeđivanje svih resursa neophodnih za nesmetanu proizvodnju i isporuku toplotne energije. Od nadležnih gradskih institucija očekuje se hitno postupanje po dostavljenom zahtjevu, kako bi se spriječilo dalje pogoršanje finansijske situacije i obezbijedili uslovi za pouzdanu isporuku toplotne energije građanima Banjaluke", navodi se u saopštenju.