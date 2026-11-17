Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković kritikovao je najavljeno povećanje taksi za kladionice sa 5.000 na 25.000 KM, koje je najavio gradonačelnik Draško Stanivuković, ocijenivši da ta mjera neće nužno dovesti do smanjenja njihovog broja u gradu. Ninković je upitao zašto se, ako je cilj zaštita djece od kockanja, ne preduzimaju konkretniji koraci kako bi se spriječilo otvaranje kladionica u novoizgrađenim stambenim objektima.

„U posljednje vrijeme sve češće slušamo najave gradonačelnika (Draška Stanivukovića), kako će smanjiti broj kladionica u Banjaluci. A kako on to planira? Isključivo povećanjem takse za reklame sa 5.000 na 25.000 KM. Zvuči kao da postoji neki plan, ali hajde da postavimo dva logična pitanja. Prvo – Da li će stvarno za dodatnih 20.000 maraka godišnje kladionica napustiti profitabilnu lokaciju? Ili će nastaviti da radi kao i do sada samo uz veći trošak? Ako je cilj da ih udaljite iz naseljenih mjesta, zašto onda gradonačelniče godišnja taksa nije 500.000 KM umjesto 25.000 KM?“ pitao je predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković.

Pomenuta mjera, a koja se odnosi na znatno povećanje godišnje takse bi kladionice zasigurno udaljila, vjeruje Ninković. Te kao drugo pitanje, Ninković navodi, ako je cilj zaštita djece od kocke, on pita, zašto se kladionice i dalje otvaraju u skoro svim novim zgradama širom Banjaluke.

„Gradonačelnik, tokom vaša dva mandata izgrađen je veliki broj zgrada. Imali ste priliku da kroz izdavanje upotrebnih dozvola utičete na namjenu tih prostora. Priliku doduše imate i sada, zgrade se i dalje grade. A, vi možete izdavajući upotrebnu dozvolu zabraniti kladionice u tim zgradama. Povećanje takse nije isto što i smanjenje broja kladionica. Zato se postavlja pitanje: Želite li da riješite problem ili samo želite da ga skuplje naplatite?“ pitao je Ninković prvog čovjeka Grada.