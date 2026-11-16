Ne izlazite napolje! Indeks zagađenja u Banjaluci dostigao jesenji rekord

Banjaluka je danas pod oblakom zagađenja - dostiglo je jesenji rekord, a mjerenja pokazuju alarmantne vrijednosti. Indeks zagađenja popeo se na 273 do 16 časova. Najbolji savjet bi bio – ne izlazite iz zatvorenog.

Najveći problem su PM 2.5 čestice, koje prodiru duboko u pluća i kardiovaskularni sistem. Nije lako ni poslanicima koji zasjedaju u Banjaluci – ni oni nisu ostali pošteđeni banjalučkog vazduha.

"Moja supruga se nalazi u drugom stanju, nekidan sam pročitao da je za trudnice da se ne preporučuje da izlaze vani, tj da napuštaju kuže – prema tome zaista smatram da je veliki broj ljudi ugrožen", rekao je šef Kluba poslanika SP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Davor Strika.

"Ja se nadam da ćemo i taj veliki problem u Banjaluci iznijeti – i da pokušamo da zajedničkim djelovanjem riješimo što je prije moguće", kazao je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Dodik.

"Moramo, zaista je krajnje vrijeme da svi zajedno krenemo u rješavanje tog problema, jer očigledno, ako se ovako nastavi – biće svake godine sve gore", istakao je poslanik PSS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Milanović.

Oni koji dolaze iz drugih krajeva Srpske barem znaju da ih nakon sjednice čeka povratak u nešto zdraviju atmosferu.

"Moram priznati da je kod nas gore na Palama, na planini, malo drugačije", rekao je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Damjan Škipina.

"Apsolutno da ću uzeti i ja riječ diskusije u svemu tome, ali ono što ja mogu reći jeste da dolazim iz Trebinja, da je vazduh u Trebinju izuzetno zdrav, da to obično bude 30-40 jedinica u smislu mjerenja, tako da, eto – dođite u Trebinje", istakao je poslanik Liste za pravu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske Lazar Radan.

Banjalučanima bi narednih dana barem vjetar mogao malo da pomogne. Čeka nas promjenljivo vrijeme, povremeno jak vjetar i prolazna kiša. Ipak, to ne znači da opasnost prolazi. Očekuje nas i temperaturna inverzija koja onemogućava strujanje vazduha.

"Samim tim se sve, sav vazduh i sve zagađujuće čestice se zadržavaju u tom niskom prizemnom sloju. Tu situaciju smo imali pre neki dan kad je u Banjaluci tokom celog dana bilo oblačno tmurno i maglovito a u pojedinim predelima recimo na Manjači je bilo vetrovito i znatno toplije", rekla je meteorolog Milica Đorđević.

Problema je svjestan i gradonačelnik. Poručuje da su potrebni zajednički napori lokalnih i republičkih vlasti, ali i samih građana. Rješenje, međutim, neće stići ubrzo, jer, kaže – nedostaje mu magični štapić.

"Možemo napraviti 100 štabova, 100 vanrednih sjednica, možemo uložiti 100 miliona – ali, nažalost, to je proces koji traje", rekao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Dok institucije traže rješenje, Banjalučanima ostaje da gledaju u mjerne stanice i čekaju vjetar. Za sada, najpouzdaniji način da se pobjegne od zagađenja i dalje je ostati u kući ili otići iz Banjaluke.