Nezdrav vazduh u Banjaluci

Kvalitet vazduha u Banjaluci u ponedjeljak, 16. novembra je nezdrav sa indeksom 161, podaci su Eko akcije sa mjerne stanice u Lazarevu.

Zbog ovoga je izdato upozorenje na moguću pojavu pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Loš kvalitet vazduha u Banjaluci registrovan je posljednjih 10 dana. Najbolji je bio 13. novembra kada je sa indeksom od 79 označen kao umjereno zagađen.