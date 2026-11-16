Nezdrav vazduh u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Kvalitet vazduha u Banjaluci u ponedjeljak, 16. novembra je nezdrav sa indeksom 161, podaci su Eko akcije sa mjerne stanice u Lazarevu.
Zbog ovoga je izdato upozorenje na moguću pojavu pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje.
Loš kvalitet vazduha u Banjaluci registrovan je posljednjih 10 dana. Najbolji je bio 13. novembra kada je sa indeksom od 79 označen kao umjereno zagađen.
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