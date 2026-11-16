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Nezdrav vazduh u Banjaluci

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АТВ редакција
16.11.2026 08:48

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Nezdrav vazduh u Banjaluci
Foto: ATV

Kvalitet vazduha u Banjaluci u ponedjeljak, 16. novembra je nezdrav sa indeksom 161, podaci su Eko akcije sa mjerne stanice u Lazarevu.

Zbog ovoga je izdato upozorenje na moguću pojavu pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Loš kvalitet vazduha u Banjaluci registrovan je posljednjih 10 dana. Najbolji je bio 13. novembra kada je sa indeksom od 79 označen kao umjereno zagađen.

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Tagovi :

zagađenje

Banjaluka

Kvalitet vazduha

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