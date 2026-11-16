Gušenje, nedostatak vazduha i zviždanje u grudima: Pulmolog upozorava na posljedice zagađenja

Crveni alarm zbog zagađenog vazduha u Banjaluci prati i sve veći broj pacijenata sa respiratornim tegobama. Pulmolog Snježana Kutlešić Stević upozorava da su ordinacije pune, maske ne pružaju potpunu zaštitu te da su neophodne sistemske mjere kako bi se smanjilo aerozagađenje.

Crveni alarm kvaliteta vazduha nije samo alarm za nadležne već i svih onih koji taj vazduh udišu. Malo s radilo na tome da se taj problem sanira prije početka sezone, a sada kada nam je pokucao na vrata, ostaje nam da apelujemo na građane da se čuvaju.

„Mi imamo pune ordinacije pacijenata koji imaju respiratorne tegobe, a ovih dana problem je stvarno eskalirao. Šta reći, osim da vjerujemo da će se neke stvari promijeniti. Mislim da su se građani i svi naši pacijenti zamorili od ovih priča i žele da se nešto uradi radikalno i da dobiju neke pravne savjete i smjernice“, rekla je doktorica Snježana Kutlešić Stević, specijalista pulmologije.

Prema njenim riječima, savjeti Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske o smanjenju izlazaka iz kuće, nisu mogući s obzirom da bi svakodnevno normalno funkcionisali, građani moraju napuštati svoje domove. Od odlazaka na posao, nabavku, školu i zbog drugih potreba, ali je napuštanje doma neminovno.

„Građani odlaze na posao bez obzira da li imaju respiratorne tegobe ili ne. Naravno, postoje i dani kada mogu biti odsutni sa posla zbog bolovanja. Mi savjetujemo da pacijenti, odnosno stanovnici vikend provode negdje vam grada. Imamo mnogo automobila, nažalost. Imamo problem sa klimom koja je u posljednje vrijeme u potpunosti promijenila, tu je i globalno zatopljenje... Takođe, tu je i grijna sezona, individualna ložišta gdje nađe građanstvo, nekritično, loži sve što im padne pod ruku“, govori dr Stević.

Da li nas štiti maska?

Sve navedeno u konačnici utiče na zdravlje građana. Mjere poput odlazaka u prirodu su samo dio prevencije. Takođe, dr Stević se osvrnula i na korištenje maske rekavši da one dovoljno ne štite građane i da svi stanovnici nemaju mogućnost kupiti one koje bi bile najbolje u ovom slučaju, ali u pomenutim trenucima i hirurška maska bi dobro došla.

„Ona sigurno neće građane apsolutno zaštititi od aerozagađenja, ali će u jednom dijelu makar malo zaustaviti ulazak tih mikročestica u respiratorni sistem. Bilo bi daleko bolje da se koriste profesionalne maske, koje mogu da nas zaštite od udisanja tih čestica pm2,5 odnosno pm10. Nažalost, to su maske koje bi trebalo da budu jednokratne i mislim da naši građani u ovom momentu nisu u finansijskoj mogućnosti da te maske kupuju“, rekla je dr Stević.

Hirurške maske su jednokratne i ne bi se smjele nositi više od jednog puta te ni svojim oblikom ne mogu u potpunosti zaustaviti prolazak nezdravih čestica u disajni sistem.

„Naš narod je navikao da pravimo kompromise i da improvizujemo, ali kad je aerozagađenje u pitanju, mora se ozbiljno pristupiti“, govori dr Stević.

Ko je najviše ugrožen?

Kako navodi dr Stević, trenutno najugroženiji su djeca, trudnice, starija lica kao i osobe koje boluju od akutne respiratorne infekcije.

„Mi, kao što je uopšte poznato imamo porast karcinoma, odnosno maligniteta pluća, a svi pacijenti, koji imaju inače respiratorne tegobe u ovo vrijeme, to najbolje znaju kolege u Hitnoj pomoći, te primarna zdravstvena zaštita kao i sekundarna i tercijarna zaštita. Mi apelujemo na trudnice i navedene ugrožene grupe da ne izlaze iz kuće kada je na stanju crveni alarm“, navodi dr Stević.

Koji su simptomi?

Svakodnevno izlaganje nezdravom vazduhu veoma je rizično i od obične neprijatnosti može prerasti u ozbiljan problem.

„Simptomi su vrlo dramatični. Pacijenti imaju osjećaj gušenja te hvataju zrak da bi što dublje udahnuli. Imaju osjećaj da ne mogu punim plućima udahnuti, tu je i osjećaj zamaranja pri najmanjem naporu, kao i zviždanje u grudima“, navodi dr Stević.

Dr Stević je kazala da navedeni simptomi alarmiraju zdravstvene radnike te pristupaju hitnom liječenju. Ona je apelovala na sve građane ukoliko osjete pomenute simptome da se jave svom ljekaru.

Šta (ne)radi grad Banjaluka?

„Ja sam apelovala prošle sedmice, tj. svi smo dali jednu inicijativu za vanrednu sjednicu Skupštine Grada da se razgovara o aerozagađenju. Prošlog decembra smo govorili o ovoj temi. Neke stavke nisu izglasane i nije dovoljno da peremo samo ulice. Ono što je neophodno je da ne samo jedan dan već nekoliko dana u godini budemo bez automobila. Takođe, komunalno, odnosno ljudi, koji se bave paljenjem ložišta i otpada, trebalo bi više raditi kontrolu. Tu je i građenje objekata gdje čestice nastale usljed rada na terenu i gradnje utiču na kvalitet vazduha“, govori dr Stević.

Dr Stević je napomenula i njen prijedlog u Skupštini Grada, a koji se odnosi na filtere za individualna ložišta, a koje Banjaluka nije subvencionisala kako bi se nabavili.

„Najveći problem su kontrole i na nivou individualnih i većih energenata. Mislim da mi kao odbornici i ja kao pulmolog trebamo preduzeti veće mjere i ne samo u ovim aktuelnim mjesecima već na vrijeme i preventivno i bojim se da nam vrijeme ozbiljno curi“, govori dr Stević.