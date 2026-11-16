Udarne rupe i propao asfalt: Stanari ulice Ivana Gorana Kovačića ogorčeni zbog nemara nadležnih

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Foto: Facebook/printscreen

Stanovnici ulice Ivana Gorana Kovačića svakodnevno muče muku sa onim primarnim komunalnim i infrastrukturnim problemima, a za koje nadležni nemaju sluha.

Rupe i lokve Banjaluka Facebook/printscreen Kako navode stanari pomenute ulice, udarne rupe, devastirani asfalt su slika i prilika nemara nadležnih u gradu Banjaluka. Stanari poručuju da ne traže ništa više od osnovnih uslova za normalno funkcionisanje, te očekuju da nadležni konačno reaguju i saniraju oštećenja na kolovozu.

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