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Udarne rupe i propao asfalt: Stanari ulice Ivana Gorana Kovačića ogorčeni zbog nemara nadležnih

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АТВ редакција
16.11.2026 12:30

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Rupe i lokve Banjaluka
Foto: Facebook/printscreen

Stanovnici ulice Ivana Gorana Kovačića svakodnevno muče muku sa onim primarnim komunalnim i infrastrukturnim problemima, a za koje nadležni nemaju sluha.

Рупе и локве Бањалука
Rupe i lokve Banjaluka
Facebook/printscreen

Kako navode stanari pomenute ulice, udarne rupe, devastirani asfalt su slika i prilika nemara nadležnih u gradu Banjaluka.

Stanari poručuju da ne traže ništa više od osnovnih uslova za normalno funkcionisanje, te očekuju da nadležni konačno reaguju i saniraju oštećenja na kolovozu.

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Tagovi :

Banjaluka

lokve

rupa

Infrastruktura

Gradska uprava Banjaluka

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