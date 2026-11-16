Zbog požara banjalučki vrtić ostao bez struje i grijanja

Nakon što je jutros došlo do manjeg požara na elektroinstalacijama u vrtiću "Bubamara" u Banjaluci, uprava je obavijestila roditelje da djecu preuzmu najdalje do 15 časova jer su ostali bez grijanja i struje.

Direktor Centra za vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović rekao je za "Glas Srpske" da je požar nastao na jednoj od pumpi za grijanje.

"Očekujemo da će tokom dana biti otklonjen kvar i da će biti riješena i struja i grijanje, tako da ćemo od sutra nastaviti sa radom. Požar je krenuo od tih elektroinstalacija i na samom početku je zaustavljen brzom intervencijom, vatrodojava i vaspitači su odreagovali, tako da nije bilo nekog širenja. Bili su jutros vatrogasci, utvrdili su odakle je krenulo, ali sva sreća pa se pa se nije razvijalo dalje", poručio je on.

Objekat ovog vrtića je stariji, potvrdio je Jokanović, a srećom nije bilo povrijeđenih jer je požar blagovremeno ugašen.