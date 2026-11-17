Violinista Stefan Milenković i pijanistkinja Natalija Mladenović održaće večeras u Banjaluci humanitarni koncert "Muzika koja mijenja živote".

"Muzika ima posebnu moć da nas zbliži, probudi nadu i podsjeti koliko jedni drugima možemo značiti. Okupićemo se na donatorskoj večeri, odnosno humanitarnom koncertu, ne samo zbog muzike, već i zbog onih kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebnije", rečeno je Srni u Rotari klubu Banjaluka, koji je organizator koncerta.

Iz Kluba su pozvali ljude dobre volje da podrže ovaj humanitarni koncert i pomognu da "jedno veče ispunjeno muzikom nekome donese nadu i ljepše sutra".

Humanitarni koncert zakazan je u 19.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor.