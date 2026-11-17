Do nezgode u beogradskom tržnom centru "Galerija", u kojoj je povrijeđeno više djece, došlo je nakon što se jednom od mališana pertla zaglavila u mehanizmu pokretnih stepenica, saznaje Telegraf.

Prema informacijama reportera Telegrafa, dijete je usljed zapletene pertle izgubilo ravnotežu i palo, nakon čega ostali mališani koji su se kretali neposredno iza njega nisu uspjeli da se zaustave, što je dovelo do lančanog pada.

Na mjesto nezgode odmah su upućene četiri ekipe Hitne pomoći. Jedno sanitetsko vozilo sa petoro povrijeđene djece već je transportovano ka nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, dok preostale medicinske ekipe nastavljaju sa zbrinjavanjem ostalih mališana na terenu.

Srbija Djeca povrijeđena u tržnom centru, pali sa pokretnih stepenica: Hitna pomoć na terenu

Na snimcima i fotografijama zabilježenim neposredno nakon incidenta vidi se da je nekima od djece ukazana prva pomoć na licu mjesta, uključujući saniranje povreda glave.

Tačan stepen povreda zbrinute djece biće poznat nakon detaljne dijagnostike u bolnici.

Nezvanično, djeca stara oko osam godina bila su sa učiteljicom u bioskopu.