Nekoliko djece povrijeđeno je danas u beogradskom tržnom centru „Galerija“ nakon što su pala sa pokretnih stepenica.

Na mjesto događaja odmah su upućene četiri ekipe Hitne pomoći, saznaje Telegraf.

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Prema prvim informacijama, jedno sanitetsko vozilo sa petoro povrijeđene djece već je krenulo prema bolnici, dok su ostale medicinske ekipe nastavile da im ukazuju pomoć na licu mjesta.

Kako javlja reporter Telegrafa, prizori u tržnom centru su potresni.

Povrijeđena djeca neutješno plaču, a neka od njih imaju zavijene glave zbog zadobijenih povreda.

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Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode za sada nisu poznate. Uviđaj i utvrđivanje svih detalja su u toku.