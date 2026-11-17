Gubitak člana porodice ili bliske osobe donosi duboku tugu, ali i brojne praktične nedoumice. Među njima je i pitanje šta uraditi sa stvarima preminulog. Dok se u narodu prenose vjerovanja da predmeti čuvaju energiju vlasnika, odluka o tome šta zadržati, pokloniti ili skloniti veoma je lična i svako je donosi svojim tempom.

U narodnim predanjima izdvaja se sedam grupa predmeta pokojnika sa kojima, prema tim vjerovanjima, treba postupati posebno pažljivo. Odluka o tome šta ćete sačuvati kao uspomenu ipak zavisi od vaših osjećanja i potreba.

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Garderoba, posteljina i dušeci

Odjeća i posteljina koje je preminula osoba koristila tokom posljednjih dana mogu sačuvati poznate mirise i probuditi bolna sjećanja na period bolesti. Ako vam ti predmeti teško padaju, možete ih skloniti dok ne budete spremni da odlučite šta ćete sa njima, piše Žena Blic.

Čistu i očuvanu garderobu možete pokloniti u humanitarne svrhe, a pojedine komade zadržati kao uspomenu. Isto važi za posteljinu i dušeke: odluku donesite prema njihovom stanju i sopstvenim potrebama. Nema potrebe da žurite niti da se odričete stvari koje vam pružaju utjehu.

Ručni satovi i lični nakit

Prema narodnom vjerovanju, metal i drago kamenje čuvaju energiju osobe koja ih je nosila. Satovi, prstenje i lančići, međutim, često imaju posebnu emotivnu vrednost i prenose se kao porodično naslijeđe. Ako u vama bude tugu ili nelagodu, možete ih privremeno odložiti. Kada ćete ih ponovo nositi, zavisi isključivo od vaših osjećanja.

Prema narodnom vjerovanju, nakit pokojnika ne treba čuvati u kući

Ukoliko želite da ih sačuvate za buduće generacije, možete ih odložiti u kutiju dok ne osjetite da ste spremni da ih ponovo uzmete u ruke. Nekima utjehu pruža i osvještavanje, u skladu sa ličnim vjerskim uvjerenjima. Ako želite da ih očistite, način čišćenja prilagodite materijalu, jer voda može oštetiti pojedine satove i nakit.

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Stara ogledala iz spavaće sobe

Ogledala u mnogim tradicijama imaju posebnu simboliku, a u pojedinim sredinama sačuvan je i običaj njihovog prekrivanja nakon smrti ukućana. Vjerovanje da staklo pamti teške trenutke dio je narodnih predanja.

Ako vas ogledalo iz sobe preminule osobe podsjeća na period bolesti i budi bolna osjećanja, možete ga premijestiti ili zamijeniti. Takva promena nekome može prijati, ali nema potrebe da ga uklanjate ako vam njegovo prisustvo ne smeta.

Medicinska pomagala i zalihe lijekova

Lijekovi i medicinska oprema koje je preminula osoba koristila mogu probuditi bolna sjećanja na period bolesti. Ako vam njihovo prisustvo teško pada, možete ih skloniti dok ne odlučite šta ćete sa njima.

Ispravna pomagala koja porodici više nisu potrebna možete ponuditi ustanovama ili udruženjima, uz prethodnu provjeru da li prihvataju takve donacije. Za lijekove koji su ostali iza preminulog raspitajte se u apoteci o bezbjednom odlaganju. Nemojte ih koristiti na svoju ruku niti davati drugima.

Fotografije iz perioda bolesti

Fotografije dragih osoba mogu pružiti utjehu, ali i probuditi bolna sjećanja, naročito ako su nastale tokom teške bolesti. Ako vam je teško da ih svakodnevno gledate, možete ih sačuvati u porodičnom albumu, a na vidno mesto staviti sliku koja vas podsjeća na lijepe zajedničke trenutke.

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Prema narodnom verovanju, fotografije pokojnika iz perioda bolesti nose lošu energiju.

Nema pravila o tome koje fotografije treba izložiti. Birajte one koje vam znače i uz koje se osjećate prijatno, bez pritiska da bilo koju uspomenu sklonite prije nego što budete spremni.

Obuća i kućne papuče

U narodnim predanjima cipele i papuče simbolizuju životni put, pa se u pojedinim sredinama vjeruje da obuću preminulog ne treba poklanjati niti nositi.

Za ukućane ovi predmeti mogu imati posebnu emotivnu vrijednost ili buditi bolna sjećanja. Odluku o tome da li ćete ih sačuvati, pokloniti ili ukloniti donesite kada budete spremni, u skladu sa svojim osjećanjima i stanjem obuće.

Lične bilješke i želje pokojnika

Ako je preminula osoba izrazila želju da njeni dnevnici, pisma ili lične bilješke budu uništeni, poštovanje te želje način je da sačuvate njenu privatnost. Razumljiva je potreba da kroz zapisane riječi zadržite osjećaj bliskosti, ali važno je uvažiti granice koje je postavila za života.

Prije nego što bilo šta uklonite, odvojite lične zapise od dokumenata koji mogu biti potrebni za ostavinski postupak ili druge obaveze.

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Kako osvježiti atmosferu u domu

Kada budete spremni da sredite stvari preminule osobe, pažnju možete posvetiti i prostoru. Provjetravanje, čišćenje, svježe cvijeće ili poneki novi detalj mogu doprinijeti prijatnijem ambijentu.

Za čuvanje, poklanjanje ili uklanjanje stvari ne postoje strogi rokovi. Pratite sopstveni osjećaj i dajte sebi vremena. Predmeti mogu biti dragocejne uspomene, a odluka da ih zadržite ili se od njih rastanete ne mijenja ljubav prema osobi koju ste izgubili.