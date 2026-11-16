Ako još niste ukiselili kupus, izaberite jedan od ova dva dana da to uradite

Ako još niste pripremili kiseli kupus za zimu, prema starom narodnom vjerovanju postoje dva datuma u novembru koja se smatraju posebno povoljnim za ovaj posao. Naše bake su često obraćale pažnju na Mjesečeve mijene prilikom pripreme zimnice, a taj običaj zadržao se do danas.

Sezona kiseljenja kupusa uveliko traje, a mnogi već pripremaju burad za omiljenu zimnicu bez koje je teško zamisliti sarmu, podvarak i druga tradicionalna jela. Ipak, prema narodnom predanju, nije svejedno kada se kupus stavlja na kiseljenje.

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Koja dva dana se smatraju najboljim?

Prema tradicionalnom kalendaru koji se pominje u narodnim vjerovanjima, najpovoljniji periodi za kiseljenje kupusa u novembru 2026. godine jesu od 3. do 7. novembra, kao i 27. i 28. novembar. Pošto je prvi period već prošao, preostaju upravo ova dva datuma.

Vjeruje se da je opadajući Mjesec pogodan za pripremu kiselog kupusa, dok se dani mladog i punog Mjeseca tradicionalno izbjegavaju. Važno je, međutim, naglasiti da ne postoje naučni dokazi da Mjesečeve mijene utiču na uspješnost fermentacije.

Šta je zaista važno da kupus ostane hrskav?

Bez obzira na datum, nekoliko pravila može da napravi veliku razliku. Najprije treba odabrati zdrave, čvrste glavice kupusa. Važno je i da količina soli bude pravilno odmjerena, umjesto da se dodaje odoka.

Kupus treba da bude potopljen u salamuri, a temperatura prostorije u kojoj se kiseli mora da bude odgovarajuća i što stabilnija. Ako pripremate sjeckani kupus, trudite se da trakice budu približno jednake debljine kako bi se ravnomjerno ukiselile.

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Stari običaj ili provjerena pravila?

Mnoge porodice i danas poštuju datume koje su im preporučivale bake, pa kiseljenje kupusa planiraju prema lunarnom kalendaru.

Ipak, za dobar kiseli kupus presudni su kvalitet glavica, pravilna količina soli i uslovi fermentacije, a ne datum u kalendaru.

Zato, ako želite da ispoštujete tradiciju, možete da izaberete 27. ili 28. novembar, ali nemojte zanemariti osnovna pravila pripreme zimnice, prenosi ŽenaBlic.