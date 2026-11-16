Saša Kovačević objavio prve fotografije sina: Otkrio ime

Pjevač Saša Kovačević, koji je danas, 16. novembra, postao otac, oglasio se na Instagramu i objavio prve fotografije sa suprugom Zoranom Tasovac i novorođenim sinom.

Dječaku su dali ime Aleksa, a pjevač je emotivnom porukom zahvalio supruzi što je na svijet donijela njihovog sina.

"Ljubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim", napisao je Kovačević na Instagramu.

Pjevač nije krio koliko je srećan zbog rođenja sina, a posebno emotivne riječi uputio je supruzi Zorani.

"Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svet donela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umem recima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s' tobom delim ovaj život", napisao je Kovačević.

Poručio joj je da će uvijek biti uz nju, kao što je ona bila uz njega.

"Uvek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša deca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu", naveo je pjevač.

Emotivnu objavu završio je riječima:

"Hvala Bože dragi! Volimo te, Iskra i ja."

Koje ime su dali sinu?

Saša i Zorana za sina su odabrali ime Aleksa, piše Blic.

Ime Aleksa grčkog je porijekla i predstavlja skraćeni oblik imena Aleksandar, koje se najčešće tumači kao "zaštitnik ljudi".

Pjevač je uz objavu podijelio i prve fotografije iz porodilišta, na kojima su njegova supruga i novorođeni sin.

Zorana iz prethodnog braka s Bogdanom Srejovićem ima kćerku Iskru, s kojom je Kovačević izgradio blizak odnos.

Upravo je Iskru pomenuo na kraju svoje objave, naglašavajući koliko mu znači porodica koju su zajedno stvorili.

Saša i Zorana vjenčali se ove godine

Saša Kovačević i Zorana Tasovac zajedno su od 2017. godine, a vjerili su se krajem 2025. tokom putovanja u Grčku.

Vjenčali su se ove godine, na intimnoj ceremoniji u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Kako je ranije pisao ovaj portal njihova ljubavna priča počela je nakon slučajnog susreta, a pjevač je od početka izgradio blizak odnos sa Zoraninom kćerkom Iskrom.

"I kad budem imao svoje biološko dete, Iskra će biti moje prvo, a to dete drugo dete", izjavio je ranije Kovačević.

Šta je Kovačević govorio pred rođenje sina?

Pjevač je nedavno u razgovoru za "Ekskluziv" otkrio da su Zorana i on dugo željeli zajedničko dijete.

"Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvijek kakav je osjećaj. Još uvijek onako nestvarno, da kažem", rekao je tada Kovačević.

Govorio je i o pripremama za dolazak bebe, ističući da još nisu donijeli konačnu odluku o imenu.

"U pripremama jesmo, imamo par opcija za ime, ali nismo još donijeli konačnu odluku", kazao je.

Tada je otkrio i da želi da prisustvuje porođaju kako bi supruzi pružio podršku i od prvog trenutka bio uz sina.

"Želim da budem, i kao podrška, ali i da osjetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svijet", izjavio je Kovačević.