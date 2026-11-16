Autor:ATV redakcija
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Partnerka popularnog pjevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac, porodila se i na svijet donijela zdravog dječaka.
Srećnu vijest o prinovi u porodici pjevač je dočekao nakon što je ranije govorio o uzbuđenju zbog dolaska nasljednika i želji da od prvog trenutka bude uz svoju partnerku.
Kovačević je nedavno otkrio da planira prisustvovati porođaju, ističući koliko mu znači da bude podrška Zorani, ali i da osjeti čari očinstva od prve sekunde.
– Želim da budem, i kao podrška, ali i da osjetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svijet – kazao je pjevač.
Govoreći o pripremama za dolazak bebe, priznao je da mu je cijelo iskustvo još uvijek djelovalo nestvarno.
– Dugo smo radili na tome. Nije sada da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvijek kakav je osjećaj. Još uvijek je onako nestvarno – rekao je Saša za „Ekskluziv“.
Pjevač je tada otkrio i da već razmišljaju o imenu za dječaka, ali da konačnu odluku još nisu donijeli.
– U pripremama jesmo, imamo par opcija za ime, ali nismo još donijeli konačnu odluku – ispričao je tada.
Dodao je i da će se truditi da svaki trenutak proveden sa sinom bude ispunjen igrom i druženjem.
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