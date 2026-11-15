Pjevač doživio neprijatnost na svadbi, reakcija mladoženjinog oca hit

Pjevač Peđa Medenica prisjetio se neobične situacije sa jednog svadbenog nastupa u Holandiji, kada ga otac mladoženje nije prepoznao, pa ga je čak upitao da li je mađioničar.

Iako je nakon velikog uspjeha pjesme „Imam ljubav, ali kome da je dam“ stekao veliku popularnost, očigledno je da nisu svi znali ko stoji iza ovog hita. Gostujući u emisiji „Grand Specijal“, Medenica je ispričao kako je izgledao njegov dolazak na svadbu koju će dugo pamtiti.

Kako je objasnio, mladoženja je imao svega petnaestak godina i želio je da upravo on bude zadužen za muziku na njegovom slavlju.

– Mladoženja je imao jedno petnaestak godina i htio je mene. Tata nije imao pojma ko sam ja. Kada smo došli na aerodrom, bilo je dosta pjevača, Zlata, Ljuba Aličić... Pošto sam ja ostao posljednji, sklonili su me sa strane jer sam rekao da idem pjevati na svadbi. Poslije dva sata su me pustili. Taj čovjek koji me čekao požurivao me, nisam imao vremena ni do hotela otići da se presvučem – ispričao je Medenica.

Pravi zaplet uslijedio je tek kada je stigao u salu. Peđa je došao direktno sa aerodroma, sa koferom u ruci, pa su ga gosti zamijenili za jednog od zvanica.

– Stigao sam u salu s koferom. Kada gosti dolaze, svira se doček, staje muzika i počinje doček. Mislili su da sam gost. Prišao mi je mladoženjin tata i pitao: „Izvinite, ko ste vi?“ Ja sam rekao da sam Peđa Medenica, a on kaže: „A, mađioničar, je li?“ Kažem ja da pjevam, a onda se pojavio mali i rekao da sam ja Peđa Medenica i da pjevam „Imam ljubav, ali kome da je dam“ – prisjetio se pjevač kroz smijeh.

Neobična situacija na kraju je postala anegdota koju Medenica i danas prepričava, a koja pokazuje da čak ni veliki muzički hitovi ne garantuju da će vas baš svi odmah prepoznati.