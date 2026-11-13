Veljko Ražnatović ne odustaje, pokazao kako izgleda kostim za dječake: "Je l' vam sad jasno?"

Veljko Ražnatović ne odustaje od svog stava nakon neprijatnosti koju je doživio sa suprugom Bogdanom u vrtiću u Titelu, kada je njihovom sinu Isaiji dodijeljen kostim bubamare sa suknjicom.

Sada se oglasio na ovu temu, a ovog puta je svoju reakciju pokazao dijeljenjem objave sa Instagrama, čime je još jednom stavio do znanja da ne mijenja mišljenje o situaciji koja je izazvala brojne komentare.

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Naime, Veljko je na svom profilu podijelio objavu sa stranice „Mama sa vama“, u kojoj je jedna korisnica prikazala kako bi, prema njenom mišljenju, trebalo da izgledaju kostimi bubamare za dječake i djevojčice.

Na fotografiji se vidi crvena majica sa crnim tufnama i odgovarajuća krila, bez suknjice koja je pokrenula polemiku. Nasuprot tome, kostim namijenjen djevojčicama prikazan je u obliku klasične haljinice.

„Suknjica nije za dječake“, napisala je korisnica uz fotografiju, a potom detaljnije obrazložila svoje mišljenje.

„Kao mama dva dječaka i jedne djevojčice, prateći brojne komentare na ovu temu, moram da istaknem svoje mišljenje. Nikako se ne mogu složiti sa stavom da je sasvim 'normalno' obući dječaku suknjicu samo zato što je u vrtiću i uz opravdanje 'šta djeca znaju'. Djeca danas znaju i vide mnogo više nego što mi mislimo, okružena su informacijama sa svih strana, htjeli mi to ili ne.

Upravo zato, u ovo vrijeme, naš primarni zadatak kao roditelja jeste da im budemo siguran oslonac, da ih učimo pravim vrijednostima i pomognemo im da prepoznaju zdrave granice. Naravno, veliku ulogu u tome imaju i vaspitači i škole, jer se kroz zajedničko vaspitanje djeca uče osnovnim pravilima ponašanja i razumijevanju svijeta oko sebe“, navodi se u objavi.

U posljednjoj objavi Veljko je objavio i fotografiju na kojoj je istaknuto: „Je l' vam sad jasno gdje je nastao problem?“, dok u opisu piše:

Objava Veljka Ražnatovića Instagram

„Ako ste mislili da ovo neću prokomentarisati, malo ste se prevarili.

Da se razumijemo, svako ima pravo da odlučuje šta je u redu za njegovo dijete i ja to ne osporavam. Lično, ja ne bih voljela da sam bila u ovoj situaciji.

Zašto? Zato što mislim da se neke vrijednosti, granice i način na koji gledamo na određene stvari ipak prvo usvajaju kod kuće. I to je, između ostalog, naša roditeljska odgovornost.

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Ali postoji još nešto o čemu razmišljam. Taj dječak će za nekoliko godina krenuti u školu, odrastaće, imaće svoje društvo i vršnjake. A znamo kakva djeca ponekad umiju da budu. Neka djeca će možda baš takvu situaciju iskoristiti za podsmijeh, zadirkivanje ili isključivanje iz društva.

I zato se pitam – da li smo razmišljali i o tome kako će se to dijete osjećati?

Zato je dobro što je reagovao. Mislim da je važno da mi, kao odrasli, malo više razmišljamo o posljedicama svojih odluka.

I još nešto – voljela bih da malo više poštujemo i vaspitačice. One svakodnevno rade sa našom djecom, provode sa njima veliki dio dana i sigurna sam da im nije potrebno da ih svaka situacija pretvori u metu za osudu.

Možemo da imamo različita mišljenja, da se ne slažemo i da kažemo šta mislimo. Ali hajde da razgovaramo bez osude da, prije svega, ne zaboravimo da je u cijeloj ovoj priči najvažnije jedno dijete“, navodi se ispod objave profila „ugcmama“.