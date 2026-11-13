Aca Kos o pokušaju napada na njega i Čedu Jovanovića:

Prava drama odigrala se noćas u zgradi u kojoj žive političar Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos, a on je sada do detalja opisao napad.

Kos je, kako tvrdi, u stanu bio sa prijateljem, dok je čekao da se Čedomir vrati sa puta.

– Oko jedan sat iza ponoći, nepoznata osoba pojavila se na našim vratima prerušena u dostavljača pice. Čedomir u tom trenutku nije bio u stanu. Bio je na putu i još nije stigao kući. Ja sam ga čekao sa prijateljem, jer je bilo planirano da njih dvojica obave poslovni razgovor sa ljudima iz Amerike – ispričao je Kos za „Kurir“.

Prema njegovim riječima, već u prvom trenutku nešto je djelovalo sumnjivo. Naime, niko od njih nije naručio picu, zbog čega je njihov prijatelj posumnjao da osoba koja stoji ispred vrata nema dobre namjere. Situacija je postala još dramatičnija kada je nepoznati muškarac napravio pokret rukom iza leđa i odbacio kartonsku ambalažu.

Drže se zajedno

– Kada je prijatelj otvorio vrata, odmah mu je bilo sumnjivo jer niko od nas nije naručio picu. Primijetio je da nešto nije u redu, posebno kada je nepoznata osoba krenula rukom iza leđa i odbacila kartonsku ambalažu. Posumnjao je da bi mogla biti naoružana – naveo je Aleksandar.

U sekundi je uslijedila reakcija koja je, kako tvrdi Kos, spriječila potencijalno mnogo ozbiljnije posljedice. Njihov prijatelj nije oklijevao, već je munjevito reagovao, savladao nepoznatu osobu, koja je potom uspjela da se otrgne i pobjegne niz stepenice.

Čeka reakciju nadležnih

– Naš prijatelj je reagovao munjevito, savladao napadača, koji je potom uspio da pobjegne niz stepenice. Zahvaljujući njegovoj prisebnosti, hrabrosti i brzoj reakciji, spriječeno je da situacija preraste u nešto mnogo ozbiljnije – ispričao je Kos.

Međutim, tu se nisu završila njihova saznanja o čitavom događaju. Aleksandar tvrdi da su naknadno saznali da nepoznata osoba navodno nije djelovala sama, već da je ispred zgrade postojao i automobil u kojem ga je čekao pomagač.

– Kasnije smo saznali i da je ispred zgrade, u automobilu koji ga je čekao, imao pomagača – otkrio je on.

(Telegraf.rs)