Objavljen snimak premlaćivanja Saše Mirkovića

Estradni menadžer Velibor Popović Pop u maju 2025. godine pretukao je Sašu Mirkovića, muzičkog producenta i vlasnika Hajp televizije u Zagrebu.

Popović je priznao krivicu i izrazio žaljenje zbog napada koji se dogodio 10. maja 2025. godine ispred hotela Šeraton u Zagrebu, ali nije pristao na kaznu koju je predložilo tužilaštvo.

Tužilaštvo je zatražilo djelimično uslovnu osudu, prema kojoj bi Popović dio zatvorske kazne morao da odsluži, dok se ostatak ne bi izvršio ukoliko ispuni uslove koje odredi sud. Konačnu odluku o kazni donijeće sudija.

U međuvremenu, Večernji list došao je u posjed snimaka napada na kojima se vidi kako Popović, nakon dolaska ispred hotela, fizički napada Mirkovića.

Mirković je tokom sukoba pao na zemlju, ali je Popović nastavio da ga udara. U napadu je zadobio teške povrede glave i ruke, zbog kojih je morao da bude operisan.

Iako je sada priznao krivicu, Popović je neposredno nakon incidenta iznosio drugačiju verziju događaja.

Tada je tvrdio da ga je Mirković prvi verbalno napao, vrijeđao njegovu djecu i prijetio mu.

"Izašao je iz automobila i napao me, počeo mi je djecu psovati, vrijeđao Cecu, Pejovića, prijetio mi je i krenuo na mene", govorio je tada Popović.

Međutim, tokom današnjeg ročišta priznao je da je počinio krivično djelo, nakon čega nije želio da odgovara na dodatna pitanja.

Sud je potom odbio prijedlog da se Mirković dodatno sasluša, kao i da se u sudnici prikaže snimak napada. Obrazloženo je da nakon priznanja krivice nema potrebe za izvođenjem dodatnih dokaza, jer bi to samo produžilo postupak.

Ovakva odluka izazvala je nezadovoljstvo Mirkovića, koji je nakon ročišta javno kritikovao postupanje suda.

"Ko to brani Cecinog menadžera u Zagrebu? Došao je i priznao krivicu, iako tužilaštvo, po mom mišljenju, nije kvalifikovalo djelo kako je trebalo. Mislim da je to trebalo biti na Županijskom sudu. On je danas ušetao na sud, kazao da je kriv i pustili su ga da se brani sa slobode", izjavio je Mirković.

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Posebno mu je zasmetalo to što sud nije želio da sasluša njegovo svjedočenje niti da pogleda snimak na kojem je zabilježen napad.

Mirković smatra da bi upravo ti dokazi mogli da utiču na visinu kazne, jer pokazuju težinu napada i posljedice koje je pretrpio.

"Na sud dolazim kao svjedok i žrtva, a tamo sudija odlučuje da me ne sasluša jer je on priznao krivično djelo, iako smatram da moja izjava treba da postoji, kao i da se pusti snimak. To dokazuje kolika je težina tog počinjenog djela i kakve su posljedice nastale, a samim tim i koliku kaznu treba dati okrivljenom, odnosno Cecinom menadžeru", poručio je Mirković.

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On je iznio i tvrdnju da napad ispred zagrebačkog hotela nije bio spontan, već da je riječ o unaprijed pripremljenoj zasjedi.

Kao mogući motiv naveo je ranije nesuglasice u vezi sa nastupima srpskog pjevača Ace Lukasa.

Prema Mirkovićevim tvrdnjama, sukob je nastao nakon što nije dozvolio Lukasu da nastupi u Popovićevom klubu u Parizu.

Popović, koji živi u francuskoj prestonici, tokom suđenja nije pominjao taj klub kao razlog sukoba.