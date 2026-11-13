Poznato ko je naslijedio imovinu Milutina Mrkonjića: Ana govorila o njegovoj odluci

Smrt dugogodišnjeg političara Milutina Mrkonjića, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti, potpuno je promijenila život njegove partnerke Ane Bekute.

Ana je prolazila kroz težak period i suočavala se sa stvarnošću nakon velikog gubitka, dok je javnost polemisala o sporednoj stvari, a to je podjela zajedničke imovine, kao i o Aninom finansijskom statusu.

Dok su medijska nagađanja trajala dugo, pjevačica je odlučila da prekine ćutanje i otvoreno iznese pravu istinu o tome šta se dogodilo sa imovinom. Kako je priznala, komentari javnosti su je duboko pogađali jer se stvarao utisak da je finansijski zavisila od partnera.

– Mnogi su raspravljali o mojoj i Milutinovoj imovini. Bilo je to ponekad teško čitati i prihvatiti. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara posljednjih 40 godina – poručila je Ana Bekuta za „Blic“.

Tom prilikom iznijela je i podatak koji je iznenadio mnoge – otkrila je da je njena zarada bila veća od Mrkonjićeve.

Bekuta je pametno ulagala novac, kako je navela, i živjela je podjednakim standardom i tada kada su bili zajedno, kao i prije njihove veze, ali i danas.

Govoreći o ostavštini, Bekuta je demantovala navode o postojanju tajnih dokumenata ili porodične drame. Razjasnila je da nikakav testament ne postoji, već da je sve pripalo zakonskim nasljednicima.

– Ono što je Milutin imao, ostalo je zakonitoj nasljednici i ja protiv toga nemam i nikada nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice koje mediji kreiraju. Naš život smo živjeli u skladu i dogovoru – naglasila je pjevačica.

Pjevačica je naglasila da materijalne stvari u njihovoj vezi nisu imale nikakvu presudnu ulogu jer je imala sopstvene prihode, a pored Milutina je tražila i dobijala isključivo ljubav, pažnju i toplinu. Na kraju je mladim djevojkama uputila i upečatljiv savjet: da traže iskrenu ljubav kakvu je ona imala sa Milutinom, a da se za novac pobrinu same, jer je „tako slađe“.

Uspomena na Mrkonjića i dalje se brižljivo čuva, što je potvrđeno i na pomenu na Novom groblju, gdje su cvijeće i svijeće na grob položili Ana Bekuta i Mrkonjićev dugogodišnji saradnik i prijatelj Ivica Dačić, prenosi „Telegraf“.