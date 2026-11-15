Glumica iz "Selo gori, a baba se češlja" se predozirala: Ubrzo joj se i brat utopio

Ivana Mlađović, koju je domaća publika upoznala u kultnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja", pronađena je mrtva prije šest godina u stanu svog prijatelja u kragujevačkom naselju Ilićevo.

Bila je Plejbojeva zečica u seriji "Selo gori, a baba se češlja"

U seriji "Selo gori, a baba se češlja" je igrala epizodnu ulogu, a umrla je zbog prekomjerne upotrebe droge. Njena majka Ljiljana, tek je nakon četiri godine smogla snage da javno progovori o gubitku ćerke.

Dok je govorila o ćerki zastajala joj je knedla u grlu, a malo nakon Ivanine smrti, zadesila ju je još jedna tragedija - sin Jovan se udavio u Dunavu.

- Strašno mi je teško, moja bol je ogromna i niko je neće izliječiti dok sam živa. Meni je i sin Jovan odmah za Ivanom otišao.Udavio se u Dunavu, bio je mnogo vezan za sestru i nije mogao nikako da je preboli. Voljeli su se i uvijek svuda išli zajedno, bili posvećeni jedno drugom. Oboje su sahranjeni u Raški, za nepunih godinu dana oboje su otišli - kroz suze je svojevremeno ispričala Ljiljana za Republiku i dodala:

- Pravo da kažem, kako i mogu da budem nakon toga što me snašlo, moja sudbina je teška. Kad bih knjigu pisala, imali bi ljudi šta da čitaju, eto šta me je sve zadesilo. Sad idem na groblje da budem sa djecom, spomenici su im jedan do drugog. Dok sam živa, ima da patim i plačem za njima, mnogo mi nedostaju svakog dana. Moja Ivana je bila divna, dobra i pažljiva, svi su pričali da će imati lepu budućnost, volela je i da glumi. Bila je dobra ćerka, znala je baš svaki praznik da mi čestita, rođendan i sve. Sad kad dođu ti neki datumi, mnogo mi je teško, preplačem ih...

Brat joj nije došao na sahranu

Pored dvoje stradale djece Ljiljana ima i sina Ivana, koji nije došao bratu i sestri na sahranu, jer majci nije mogao da oprosti što se nakon smrti oca preudala.

Ivana Mlađović

- Imam još jednog sina Ivana. Da vam kažem, on sestri i bratu nije došao ni na sahranu! On je srednje dijete i odvojio se od nas, sad me zove samo kad mu nešto treba. Nije htio da se oprosti od brata i sestre jer sam se preudala u Raški, to ga je pogodilo. Njihov pokojni otac je mnogo pio, maltretirao djecu i mene, teško mi je bilo s njim. Ivana i Jovan su mog drugog muža voljeli više nego što su voljeli pokojnog oca, dok Ivan nije mogao da ga prihvati. Ostao mi je samo jedan sin, ali, eto, i njega ne viđam.

Izjava oca mladića u čijoj je kući preminula

Otac mladića u čijoj je kući Ivana preminula izjavio je da ne zna odakle se ona i njen vjerenik poznaju sa njegovim sinom, ali je pretpostavio da su počeli da se druže u bolnici.

- Moj sin je bio heroinski zavisnik i bio je na liječenju. Uspio je da se skine sa droge, ali je ostao na metadonskoj terapiji. Pretpostavljam da se sa njima upoznao tamo i da to prijateljstvo datira iz bolnice. Čuo sam da se Ivana lečila, pa su vjerovatno i na nju tamo naišli – rekao je on svojevremeno za medije, prenosi Blic.