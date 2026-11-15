Rasel Brend pod pojačanim obezbjeđenjem u novom zatvoru

Rasel Brend prvu noć u novom zatvoru proveo je pod pojačanim nadzorom, a od zatvorskog osoblja zatražio je dodatne pokrivače. Narednih dana mogao bi da učestvuje u časovima joge, bavi se origamijem, rješava kvizove i koristi sportske sadržaje.

Komičar, koji izdržava kaznu zbog silovanja i seksualnih napada, premješten je u ustanovu blažeg režima, u kojoj zatvorenici imaju više mogućnosti za rekreaciju i različite aktivnosti.

Kako piše „The Sun“, Brend je u petak prebačen u zatvor HMP Litlhej, ustanovu kategorije C u Kembridžširu. Time je izbjegnut njegov odlazak u HMP Vejkfild, zatvor poznat pod nadimkom „Dvorac čudovišta“.

Prema navodima izvora ovog lista, tokom prve noći zatražio je dodatne pokrivače.

„Čuli su ga kako traži još pokrivača, a od dolaska o njemu brine veći broj službenika. Ima vlastitu ćeliju i zasad nije ostvario kontakt s ostalim zatvorenicima“, naveo je izvor.

Mogućnosti za rekreaciju

HMP Litlhej namijenjen je isključivo muškarcima osuđenim za seksualne prestupe. Osim časova joge i drugih aktivnosti, zatvor ima dvije teretane i dvije sportske sale. Organizuju se i fudbalske utakmice između zatvorskih krila.

Brend, koji je navijač Vest Hema, tako bi mogao da zaigra fudbal na terenu s vještačkom travom.

Njegov dolazak u ovu ustanovu iznenadio je bivše zatvorske službenike. Nekadašnja upravnica zatvora Vanesa Frejk smatra da je prerano premješten u ustanovu blažeg režima, posebno zbog dužine kazne i činjenice da je i dalje pod istragom zbog novih optužbi.

„Potpuno sam zapanjena što se nalazi u zatvoru kategorije C. Nije ranije osuđivan, ali je dobio veoma dugu kaznu, a moguće je da će uslijediti i novi postupci. Njegova medijska eksponiranost, priroda krivičnih djela i rizik od napada morali su biti uzeti u obzir. Smatram da bi zatvor kategorije B bio primjereniji“, kazala je Frejk.

Deset čuvara u pratnji

Brend je prije premještaja boravio u londonskom zatvoru HMP Vandsvort. Zbog opasnosti od napada drugih zatvorenika bio je izolovan u posebnom dijelu ustanove. Ćeliju je mogao da napusti samo jednom dnevno, kako bi se istuširao i preuzeo obrok.

U Litlhej je prevezen specijalnim zatvorskim vozilom, a po dolasku ga je deset čuvara sprovelo do jednokrevetne ćelije u krilu E. U tom dijelu novi zatvorenici provode prve sedmice boravka. Zasad nije imao kontakt s ostalih oko 1.200 osuđenika.

Pažnju privlači i činjenica da je Brend u zatvor kategorije C premješten svega pet dana nakon početka izdržavanja kazne od deset i po godina.

Prvobitno se razmatralo da bude smješten u HMP Vejkfild, zatvor koji nosi nadimak „Dvorac čudovišta“. U toj ustanovi je prošle godine ubijen Ijan Votkins, nekadašnji pjevač grupe Lostprophets, osuđen za seksualne zločine nad djecom.

Ipak, procijenjeno je da bi boravak u Vejkfildu mogao predstavljati preveliku opasnost za Brendovu bezbjednost, posebno zbog njegove prepoznatljivosti i prirode krivičnih djela za koja je osuđen. Stručnjaci smatraju da je na odluku uticala i procjena da ne predstavlja značajan rizik od bjekstva.

Odluka izazvala reakcije

Bivši detektiv Metropolitanske policije Mik Nevil upozorio je da bi javnost ovakav premještaj mogla protumačiti kao privilegovan tretman.

„Ljudi će smatrati da je Brend dobio povoljniji tretman. Očekivali bi da nakon svega što je učinio završi u zatvoru poput 'Dvorca čudovišta'. Međutim, zatvorska služba očigledno je procijenila da bi njegov smještaj tamo predstavljao ozbiljnu opasnost i zahtijevao angažovanje velikih resursa kako bi ga zaštitili. Nakon ubistva Ijana Votkinsa, smještanje još jedne poznate ličnosti poput Brenda u Vejkfild ugrozilo bi i njega i zatvorsko osoblje“, kazao je Nevil.

Dodao je da bi Brend u zatvoru kategorije B mogao biti meta nasilnih zatvorenika koji bi napadima na njega pokušali da steknu ugled među ostalima. Iako će u Litlheju biti bezbjedniji, Nevil smatra da ga očekuje velika promjena svakodnevnog života.

„To će i dalje biti ogroman zaokret u odnosu na život na koji je navikao. Sada će dijeliti prostor s drugim seksualnim prestupnicima i imaće godine pred sobom da se suoči s posljedicama svojih postupaka“, rekao je on.

Istraga se nastavlja

Brend je osuđen zbog seksualnih prestupa nad četiri žene, počinjenih u periodu od 2004. do 2009. godine. Tokom suđenja izneseni su detalji o njegovom ponašanju, a sud je čuo da je postao „nemilosrdan, proračunat i manipulativan“ u nastojanju da zadovolji, kako je opisano, nezasitu seksualnu želju.

Prema navodima iz sudskog postupka, namjeravao je da ostvari odnose s 5.000 žena.

Nakon presude, londonska Metropolitanska policija saopštila je da istražuje i još dvije prijave za silovanje. Komesar policije ser Mark Rouli izjavio je da očekuju da bi se moglo javiti još mnogo potencijalnih žrtava.

(Avaz)