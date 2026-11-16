Opasan uređaj se povlači iz prodaje: Odmah provjerite da li ga imate

Električni trimer marke „Ruris“ (Ruris), model TE250S, povlači se sa tržišta i opoziva od potrošača zbog ozbiljnog rizika od strujnog udara. Opoziv obuhvata sve trimere ovog modela uvezene od početka 2025. godine.

Kod ovog uređaja korisnik tokom održavanja, dok je trimer priključen na električnu mrežu, može da dođe u direktan kontakt sa nezaštićenim dijelovima pod naponom, navodi se u zvaničnom obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Riječ je o električnom trimeru „Ruris TE250S“, sa bar-kodom 6424340439537, snage 250 vati i radne širine 220 milimetara. Uređaj je težak 1,2 kilograma, ima ergonomsku ručku i upakovan je u kartonsku kutiju. U obavještenju je navedena serija iz 2025. godine, a kao proizvođač označena je kompanija „Ruris Impex SRL“ iz Krajove u Rumuniji.

Zbog čega postoji rizik od strujnog udara?

Kako je navedeno u obavještenju o opozivu, na trimeru postoje otvori kroz koje su dostupni dijelovi pod naponom. Korisnik prilikom održavanja uređaja priključenog na mrežu može da posegne rukom u taj prostor i dodirne nezaštićene električne dijelove, što može dovesti do strujnog udara.

Opoziv obuhvata sve primjerke uvezene od početka 2025.

Preduzete mjere obuhvataju povlačenje proizvoda sa tržišta i opoziv od potrošača svih trimera TE250S uvezenih od početka 2025. godine.

Obavještenje o opozivu objavljeno je na internet stranici uvoznika i u dnevnim novinama. Potrošačima se savjetuje da hitno provjere oznaku modela i bar-kod svog uređaja, te da informacije o postupanju i povratu potraže kod prodavca ili putem službenih kanala za potrošače, prenosi Tegraf.rs.