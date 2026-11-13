Saudijska proizvodnja nafte skočila na predratne nivoe

Saudijska proizvodnja nafte u oktobru se oporavila i približila nivoima zabilježenim prije početka rata, budući da je Kraljevina pronašla načine za održavanje izvoza uprkos eskalaciji napada na brodski saobraćaj i energetsku infrastrukturu.

Rijad je izvijestio kartel OPEC da je prošlog mjeseca proizvodio 10,6 miliona barela sirove nafte dnevno, što je najveći nivo otkako su SAD i Izrael krajem februara započeli rat protiv Irana.

Prema dostavljenim podacima OPEC-u, saudijska proizvodnja u oktobru bila je veća od prosjeka zabilježenog u dva mjeseca koja su prethodila ratu. Analitičari navode da je žurba s proizvodnjom i izvozom nafte prije početka neprijateljstava pridonijela neuobičajeno visokom nivou proizvodnje u Kraljevini tokom februara, prenio je SEEbiz.eu.

Rat s Iranom doveo je do kolapsa isporuke nafte iz Zaljeva nakon što je Teheran preuzeo kontrolu nad Hormuškim moreuzom – uskim morskim prolazom kroz koji inače prolazi oko petine svjetske nafte.

Zbog ograničenih skladišnih kapaciteta i malog broja alternativnih izvoznih pravaca, najveći proizvođači nafte u regiji bili su prisiljeni smanjiti proizvodnju tokom sukoba.

Podaci objavljeni u srijedu sugerišu da je najveći proizvođač i de fakto vođa OPEC-a pronašao načine kako održati funkcioniranje svoje naftne industrije uprkos poremećajima.