Da li je isplativije grijanje na grijalicu ili klima-uređaj?

Grijalica od 2.000 vata koja radi 4 sata dnevno potroši 240 kilovat-sati mjesečno, što je po prosječnoj cijeni struje u BiH oko 47 KM.

Klima-uređaj istu toplotu daje uz upola, pa i 4 puta manje utrošene električne energije. Evo računice i savjeta kako da izbjegnete skuplju zonu potrošnje.

U prvoj polovini 2026. godine domaćinstvo koje godišnje potroši između 2.500 i 5.000 kilovat-sati plaćalo je u prosjeku 19,46 KM za 100 kilovat-sati, sa svim taksama i PDV-om.

To je oko 0,195 KM po kilovat-satu, odnosno 6,5 odsto više nego godinu ranije, piše N1.

Domaćinstva sa većom potrošnjom, od 5.000 do 15.000 kilovat-sati, plaćala su prosječno 19,01 KM za 100 kilovat-sati.

Tačan iznos na vašem računu zavisi od snabdjevača, tarifne grupe i zone potrošnje, ali za poređenje uređaja ovaj prosjek je sasvim dovoljan.

Svaka grijalica jednako je efikasna

Kalorifer, uljni radijator, panelna grijalica i termoakumulaciona peć rade na potpuno isti način: električnu energiju pretvaraju u toplotu preko otpornika.

Američko ministarstvo energetike navodi da je takvo grijanje stopostotno efikasno u smislu da se sva struja pretvori u toplotu. Zato grijalica od 2.000 vata, ma kako izgledala i koliko koštala, za sat rada potroši 2 kilovat-sata.

sat rada grijalice od 2.000 vati: oko 0,39 KM,

4 sata dnevno: oko 1,56 KM,

4 sata dnevno tokom 30 dana: 240 kilovat-sati, oko 46,70 KM.

Snaga uređaja piše na naljepnici ili u uputstvima. Za grijalicu od 1.500 vata iznosi su za četvrtinu manji.

Klima ne proizvodi toplotu, nego je premješta

Klima-uređaj zimi radi kao toplotna pumpa: toplotu uzima iz spoljašnjeg vazduha i ubacuje je u stan.

Zato mu je za istu količinu toplote potrebno mnogo manje struje.

Američko ministarstvo energetike navodi da toplotne pumpe smanjuju potrošnju struje za grijanje i do 75 odsto u odnosu na grijalice sa otpornikom, dok britanski Enerdži saving trast (Energy Saving Trust) ističe da su oko 3 puta efikasnije od običnih električnih grijalica.

Na primjeru iste količine toplote koju daje grijalica od 2.000 W, uz rad od 4 sata dnevno, računica izgleda ovako:

grijalica: 240 kilovat-sati, oko 46,70 KM mjesečno,

klima koja troši upola manje: 120 kilovat-sati, oko 23,35 KM,

klima koja troši 75 odsto manje: 60 kilovat-sati, oko 11,68 KM.

Koliko će vaša klima stvarno trošiti zavisi od modela i spoljašnje temperature. Podatak o efikasnosti grijanja naveden je na energetskoj naljepnici uređaja.

Pazite na granicu od 350 kilovat-sati

Kupci „Elektroprivrede BiH“ od 1. septembra 2025. plaćaju struju po blok-tarifama, prema mjesečnoj potrošnji: zelena zona je do 350 kilovat-sati, plava od 351 do 1.000, a crvena iznad 1.000 kilovat-sati. Svaki kilovat-sat iznad granice obračunava se po skupljoj zoni.

Domaćinstvu koje inače potroši oko 300 kilovat-sati mjesečno jedna grijalica od 2.000 vati koja radi 4 sata dnevno podigne potrošnju na 540 kilovat-sati.

Tako 190 kilovat-sati prelazi u plavu zonu. Sa klimom bi to domaćinstvo, u našem primjeru, potrošilo 360 do 420 kilovat-sati, pa bi u plavu zonu prešlo samo 10 do 70 kilovat-sati.

Tri navike koje smanjuju račun

Stepen manje: Međunarodna agencija za energiju računa da se smanjenjem temperature na termostatu za 1 stepen štedi oko 7 odsto energije za grijanje. U našem primjeru to je oko 3,27 KM mjesečno.

Jeftiniji sati: Domaćinstva sa dvotarifnim brojilom kod EP BiH zimi plaćaju nižu tarifu od 22.00 do 07.00 časova i od 13.00 do 16.00 časova, a nedjeljom cijeli dan. Termoakumulacione peći pune se baš tada i toplotu ispuštaju kasnije.

Grijte prostoriju u kojoj boravite: Grijalica ima smisla kao dodatak u jednoj sobi, sa zatvorenim vratima, a ne kao glavno grijanje, prenosi Jabuka.tv.