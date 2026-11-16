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Pronađen novi Džejms Bond: Evo ko će naslijediti Danijela Krejga

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АТВ редакција
16.11.2026 16:41

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Džejms Bond film Danijel Krejg
Foto: YouTube/printscreen

Britanski glumac Robert Patinson naslijediće Denijela Krejga u ulozi čuvenog "agenta 007" Džejmsa Bonda i on će biti sedmi glumac po redu u toj ulozi, piše britanski dnevnik "Gardijan".

Vijest je objavljena na zvaničnim nalozima "Džejms Bonda" na društvenim medijima.

Na nalozima je nešto ranije stajala poruka "identitet potvrđen".

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Filmski studio objavio je prvu fotografiju glumca u Bondovom službenom odijelu uz saopštenje kojim se potvrđuje vijest o odabiru Patinsona za novog "agenta 007".

Krejg je snimio posljednji film o čuvenom agentu 2021. godine "Nema vremena za smrt", nakon više otkazivanja zbog pandemije kovid 19. Krejg je snimio ukupno pet filmova o "agentu 007", prenosi Srna.

Patinson će se pojaviti u novom filmu o Bondu koji će biti 26. po redu.

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Tagovi :

glumac

Džejms Bond

Film

Robert Patinson

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