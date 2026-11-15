Preminula Ljiljana Jabučanin

Crnogorska slikarka Ljiljana Jabučanin preminula je 13. novembra, a sahranjena je juče na Cetinju.

Od Jabučanin su se oprostili iz Centra za kulturu Prijestonice Cetinje.

„Ljiljanu Jabučanin pamtićemo kao dragu i posebnu Cetinjanku, ženu vedrog duha, topline i iskrene neposrednosti, koja je ostavljala poseban utisak na sve koji su je poznavali. Bilo nam je zadovoljstvo da u našoj galeriji ugostimo njene radove i da sa njom podijelimo trenutke posvećene umjetnosti i stvaralaštvu. Taj susret ostaje u našem sjećanju. Neki ljudi svojim karakterom, dobrotom i jednostavnošću ostavljaju trag koji se ne zaboravlja. Ona je bila jedna od njih. Počivaj u miru, draga Ljiljana“, navedeno je u objavi na Fejsbuk stranici Centra za kulturu Prijestonice Cetinje.

Ljiljana Jabučanin rođena je 17. marta 1957. godine na Cetinju. Prvu samostalnu izložbu imala je 1979. godine u Kraljevskom pozorištu „Zetski dom“ na Cetinju.

Tokom umjetničke karijere priredila je oko 80 samostalnih i učestvovala na više od 150 kolektivnih izložbi.

Dobitnica je Jugoslovenske nagrade za slikarstvo 1986. godine, prenosi rtnk.me