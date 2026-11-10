Iznenada preminuo Boris Kašev

Bugarski glumac Boris Kašev preminuo je iznenada u 34. godini, a tužnu vijest danas, 9. novembra, saopštili su njegovi bliski ljudi i kolege putem društvenih mreža.

Kašev je bio poznat u bugarskom umjetničkom svijetu, a uspješno je gradio karijeru kako pred kamerama, tako i u studiju za sinhronizaciju.

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Bavio se pozorištem, filmom i pozajmljivanjem glasa junacima brojnih ostvarenja.

Rođen je 28. januara 1992. godine u Sofiji, a 2014. završio je Nacionalnu akademiju za pozorišnu i filmsku umjetnost "Krastjo Sarafov", na smjeru gluma za dramsko pozorište.

Pred kamerama je počeo da se pojavljuje još kao dijete, 2004. godine, a publika ga pamti po ulogama u filmovima "11A", "Smisao života", "Bugarska rapsodija" i "Blaženi", kao i u međunarodnoj seriji "Magna Aura - Izgubljeni grad".

Pored glumačkih angažmana, Boris je ostvario zapaženu karijeru i u sinhronizaciji.

Svoj glas pozajmljivao je brojnim poznatim holivudskim likovima, među kojima su i junaci koje su tumačili Donal Glison u franšizi "Ratovi zvijezda" i Kijanu Rivs u filmu "Matriks".

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Bio je angažovan i kao narator audio-knjiga na platformama Storytel i Lind end Ko, a radio je i kao voditelj korporativnih događaja i koncerata, ali i kao di-džej.

Vijest o njegovoj smrti potresla je kolege i prijatelje, koji se od njega opraštaju na društvenim mrežama.

(B92)