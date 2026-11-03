Ovo je uslov da se Džoni Dep vrati u "Pirate sa Kariba"

Američki glumac Džoni Dep izjavio je danas da bi se ponovo pojavio u ulozi kapetana Džeka Speroua u šestom filmu franšize "Pirati sa Kariba" samo ukoliko bi mogao da doprinese tome da serijal dobije bolji završetak.

"Ako stvari budu tačno onakve kakve treba da budu da bi se priča o Piratima zaokružila, jedino učešće koje zaista želim jeste da im pomognem da sve završe na bolji način", rekao je Dep za Entertejment tunajt.

On je dodao da bi sa producentom Džerijem Brukhajmerom sarađivao na bilo kom projektu, bez obzira na to da li je riječ o "Piratima sa Kariba".

"Sa Brukhajmerom bih sutra radio na bilo čemu. Ako je Džeri, vjerujem mu. Imamo duboko prijateljstvo", rekao je američki glumac.

Brukhajmer je ranije rekao da želi Depa (63) u novom filmu, ukoliko mu se dopadne scenario.

On je 2024. godine potvrdio da se priprema novi film, koji će biti ponovno pokretanje franšize, ali je izrazio želju da Dep ipak učestvuje u projektu.

Dep je prvi put igrao kapetana Džeka Speroua u filmu "Pirati sa Kariba: Prokletstvo Crnog bisera" 2003. godine. Taj film je zaradio više od 650 miliona dolara širom svijeta i dobio pet nominacija za Oskara, uključujući i nominaciju za Depa za najboljeg glumca.

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Franšiza je nastavila da niže uspješne nastavke, a posljednji film "Pirati sa Kariba: Mrtva usta ne govore" iz 2017. godine zaradio je gotovo 800 miliona dolara.

Dep je tokom sudskog procesa sa bivšom suprugom Amber Herd tvrdio da ga je kompanija "Dizni" izbacila iz franšize nakon optužbi za zlostavljanje i tada je rekao i da se neće vraćati ulozi Džeka Speroua.

Porota je kasnije utvrdila da je Herd oklevetala Depa, nakon čega su bivši supružnici postigli nagodbu.

Orlando Blum (49), koji je igrao Vila Tarnera u prva tri filma, nedavno je rekao da nije čuo ništa konkretno o novom filmu, dok je glumac Džefri Raš (75), koji je u svih pet filmova igrao Hektora Barbosu, izjavio da bi se vratio samo uz kvalitetan scenario.