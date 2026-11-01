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Preminuo basista najpoznatije postave legendarne grupe „Azra“

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01.11.2026 08:15

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Foto: Pexels/Jack Murphy

Hrvatski bas-gitarista Mišo Hrnjak, član najpoznatije i najuspješnije postave zagrebačkog rok benda „Azra“, preminuo je u 67. godini, javlja Hina.

Hrnjak se „Azri“ pridružio 1979. godine, u vrijeme formiranja njene klasične postave, koju su, uz njega, činili Branimir Džoni Štulić i Boris Leiner.

Sa grupom je učestvovao u stvaranju nekih od njenih najznačajnijih ranih albuma: „Azra“ (1980), „Sunčana strana ulice“ (1981) i „Filigranski pločnici“ (1982).

Učestvovao je i u stvaranju albuma „Kad fazani lete“ (1983), ali nije svirao na cjelokupnom materijalu.

„Azru“ je napustio 1982. godine, nakon odlaska na odsluženje vojnog roka, poslije čega se povukao sa profesionalne muzičke scene.

Мишо Ковач

Kultura

Preminuo Mišo Kovač

Godinama je živio i putovao po Evropi, a jedan od važnijih perioda života proveo je u Mađarskoj, gdje je upoznao suprugu Uršulu, sa kojom ima petoro djece.

Jedno vrijeme bio je povezan sa vjerskom zajednicom „Božja djeca“, a u Mađarskoj se posvetio porodičnom životu.

Nakon gotovo dvije decenije odsustva vratio se muzici i ponovo povezao sa nekadašnjim kolegom Borisom Leinerom, sa kojim je osnovao sastav „Leiner i Hrnjak“.

Godine 2015. objavio je autobiografiju „Srce od zlata – priče, ali ne baš za djecu“, u kojoj je opisao odrastanje, period proveden u „Azri“, odnos sa Džonijem Štulićem, rok scenu osamdesetih godina i život nakon odlaska iz grupe.

(B92)

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preminuo Mišo Hrnjak

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