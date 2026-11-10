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Mali umjetnici i velika djela: U Domu omladine otvorena izložba dječijih radova

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Милица Јагодић
10.11.2026 20:39

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U Domu omladine u Banjaluci večeras je otvorena peta po redu godišnja izložba dječijih radova koja je okupila brojne ljubitelje umjetnosti.
Foto: ATV

U Domu omladine u Banjaluci večeras je otvorena peta po redu godišnja izložba dječijih radova koja je okupila brojne ljubitelje umjetnosti.

"Ovo je peta po redu godišnja izložba dječijih radova i predstavlja rezultat jednogodišnjeg slikarskog stvaralaštva" rekao je Miloš Vujić, akademski slikar i jedan od organizatora.

Изложба Дом омладине
Izložba Dom omladine
ATV

Izložbom su predstavljeni radovi djece od sedam godina do srednjoškolskog uzrasta, a mnogi od njih svoje radove izlažu više godina za redom, kaže Vujić.

Изложба Дом омладине
Izložba Dom omladine
ATV

Sudeći po slikama, teško bi se moglo reći da su autori djeca, a ne iskusni umjetnici, a ne treba zaboraviti da je za neke od njih ovo bila prilika da prvi put izlažu svoje radove.

Изложба Дом омладине
Izložba Dom omladine
ATV

Izložba je otvorena do nedjelje, 15. novembra, a ulaz je besplatan.

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Tagovi :

Banjaluka

Dom omladine

izložba

radovi

Djeca

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