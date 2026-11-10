Mali umjetnici i velika djela: U Domu omladine otvorena izložba dječijih radova

U Domu omladine u Banjaluci večeras je otvorena peta po redu godišnja izložba dječijih radova koja je okupila brojne ljubitelje umjetnosti.

"Ovo je peta po redu godišnja izložba dječijih radova i predstavlja rezultat jednogodišnjeg slikarskog stvaralaštva" rekao je Miloš Vujić, akademski slikar i jedan od organizatora.

Izložba Dom omladine ATV

Izložbom su predstavljeni radovi djece od sedam godina do srednjoškolskog uzrasta, a mnogi od njih svoje radove izlažu više godina za redom, kaže Vujić.

Izložba Dom omladine ATV

Sudeći po slikama, teško bi se moglo reći da su autori djeca, a ne iskusni umjetnici, a ne treba zaboraviti da je za neke od njih ovo bila prilika da prvi put izlažu svoje radove.

Izložba Dom omladine ATV

Izložba je otvorena do nedjelje, 15. novembra, a ulaz je besplatan.