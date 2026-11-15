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Preminuo Dragan Mijović

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АТВ редакција
15.11.2026 15:41

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Publicista Dragan Mijović preminuo je u 65. godini u Istočnom Sarajevu.
Foto: Srna

Publicista Dragan Mijović preminuo je u 65. godini u Istočnom Sarajevu.

Mijović, koji je preminuo juče, biće sahranjen sutra u 13.00 časova na groblju Vranješ u Istočnom Novom Sarajevu.

Dragan Mijović je posjedovao neprocjenjivu građu o Srbima i njihovom nasljeđu u Sarajevu, kao i o znamenitim Srbima.

Bio je čest sagovornik Srne, a posljednji tekst o Kapeli vidovdanskih heroja na sarajevskom Koševu naša kuća objavila je 7. i 8. novembra.

Bavio se temama iz srpske istorije, uključujući istraživanja o istoriji Sarajeva, srpskoj i crkvenoj imovini, starim srpskim grobljima, kao i događajima iz Prvog svjetskog rata i Nevesinjskom puškom.

Mijović je bio oficir, starješina iz proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata, prenosi Srna.

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Tagovi :

Preminuo Dragan Mijović

Istočno Sarajevo

smrt

sahrana

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