Preminuo Dragan Mijović

Publicista Dragan Mijović preminuo je u 65. godini u Istočnom Sarajevu.

Mijović, koji je preminuo juče, biće sahranjen sutra u 13.00 časova na groblju Vranješ u Istočnom Novom Sarajevu.

Dragan Mijović je posjedovao neprocjenjivu građu o Srbima i njihovom nasljeđu u Sarajevu, kao i o znamenitim Srbima.

Bio je čest sagovornik Srne, a posljednji tekst o Kapeli vidovdanskih heroja na sarajevskom Koševu naša kuća objavila je 7. i 8. novembra.

Bavio se temama iz srpske istorije, uključujući istraživanja o istoriji Sarajeva, srpskoj i crkvenoj imovini, starim srpskim grobljima, kao i događajima iz Prvog svjetskog rata i Nevesinjskom puškom.

Mijović je bio oficir, starješina iz proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata, prenosi Srna.