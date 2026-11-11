Preminula zvijezda serije Dva i po muškarca

Američki glumac Stejsi Kič, poznat po ulogama detektiva Majka Hamera i pisca Ernesta Hemingveja, preminuo je u utorak, 10. novembra, u 85. godini života u Poljskoj, nakon duge borbe sa srčanim oboljenjem i srčanom insuficijencijom, saopštila je supruga.

Kič je ostvario brojne uloge na filmu, televiziji i pozorištu, a za tumačenje Hemingveja u istoimenoj mini-seriji iz 1988. godine dobio je Zlatni globus i nominaciju za nagradu Emi, prenio je danas "Rojters".

Igrao je i u serijama "Isus iz Nazareta", "Bjekstvo iz zatvora" i "Dva i po muškarca", kao i u filmovima "Američka istorija Iks".

Veteran glume, poznat po svojim upečatljivim i snažnim ulogama na filmu i televiziji, između ostalog u ostvarenjima "Bornovo nasljeđe" i "Blu Blads".

Njegova supruga, Malgoša Tomasi Kič, saopštila je da je preminuo u porodičnom domu u mjestu Magdalenka u Poljskoj.

Kako je navela u izjavi koju je dobio magazin "Varajeti", glumac je vodio "dugu i tešku borbu sa ozbiljnim srčanim oboljenjem i srčanom insuficijencijom".

"Stejsi nije bio samo legendarni glumac, kome su se divili i koga je publika širom svijeta voljela, već i moj voljeni suprug, životni saputnik i srce naše porodice", navela je njegova supruga.

"Njegov odlazak ostavlja neizmjernu prazninu u našim životima. Ipak, njegov izuzetni duh, nezaboravan glas i ljubav koju je nesebično pružao zauvijek će ostati sa nama", dodala je ona.

Njegov menadžer izjavio je za "Pejdž Siks": "Radio sam sa njim 30 godina i mnogo će mi nedostajati. Bio je najdarežljivija i najljubaznija osoba, ali i zaista veliki glumac".

Kič je radio gotovo do samog kraja svoje karijere, čak i u osmoj deceniji života. Njegova posljednja uloga bila je u filmu "Džej Keli" iz 2025. godine, u kojem su glumili Džordž Kluni i Adam Sendler.

Iza sebe je ostavio i izuzetno značajno pozorišno nasljeđe. Godine 1969. nominovan je za nagradu Toni za najboljeg glumca u drami, zahvaljujući nastupu u predstavi "Indijans". Takođe je bio nominovan za nagradu Obie za izuzetno glumačko ostvarenje, 1967. godine za predstavu "MekBird!", kao i 1973. za "Hamleta".

Godine 2015. primljen je u Američku pozorišnu kuću slavnih.

Zapažene uloge ostvario je i na televiziji. Tumačio je lik privatnog detektiva Majka Hamera u seriji "Miki Spilejns Majk Hamer", za koju je 1985. godine dobio nominaciju za Zlatni globus u kategoriji najboljeg glumca u dramskoj televizijskoj seriji.

Među brojnim televizijskim ostvarenjima u kojima je nastupao nalaze se i serije "Dva i po muškarca", "Rej Donovan" i "Bjekstvo iz zatvora", kao i njegova zapažena glasovna uloga u animiranoj seriji "Simpsonovi".

Kada je riječ o filmskoj karijeri, posebno se izdvojila njegova uloga uz Džefa Bridžisa u bokserskoj drami "Fet Siti" iz 1972. godine.

Tokom decenija ostvario je uloge u brojnim poznatim filmovima, uključujući komediju "Sp in Smouk" iz 1978. godine, "Amerikan Histori Iks" iz 1998. sa Edvardom Nortonom, kao i "Bornovo nasljeđe" iz 2012. godine sa Džeremijem Renerom.

Godine 2019. dobio je svoju zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

Stejsi Kič rođen je u Savani, u Džordžiji, ali je najveći dio djetinjstva proveo u Los Anđelesu. Gluma mu je bila u krvi – njegova majka Meri Kejn Pekam bila je glumica, dok je njegov otac, Volter Stejsi Kič Stariji, bio pozorišni reditelj, profesor drame i glumac.

Diplomirao je engleski jezik i dramsku umjetnost na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju, a potom stekao i master diplomu na Dramskoj školi Univerziteta Jejl.

Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje djece, Karolinu i Šenona Kiča.

(B92)