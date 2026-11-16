Čuvena Hermiona pala nasred ulice, snimak šokirao svijet

Glumica Ema Votson, koja se proslavila ulogom Hermione Grejndžer u filmskom serijalu "Hari Poter", doživjela je neprijatnost prilikom napuštanja zabave u Los Anđelesu.

Nakon što je u petak uveče prisustvovala jednom događaju, glumica se saplela, izgubila ravnotežu i pala pred okupljenim fotografima i novinarima.

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Ema Votson se pridružila brojnim poznatim ličnostima na ovoj večeri, ali je odlučila da preskoči poziranje na crvenom tepihu i prisustvuje samo zabavi. Za ovu priliku odabrala je upečatljivu vintidž mini-haljinu sa printom iz kolekcije Valentino x Kristi Belkor Resort 2016, koju je upotpunila visokim štiklama brenda Žakmis.

Ipak, izlazak sa događaja nije prošao onako kako je glumica očekivala. Dok je napuštala zabavu, oko nje se okupio veliki broj fotografa i novinara, ali i obožavalaca koji su željeli da joj priđu i dobiju autogram. Ema je u početku djelovala raspoloženo i sa osmijehom prolazila kroz gužvu, sve dok u jednom trenutku nije izgubila ravnotežu i završila na podu.

It’s so rare to see Emma Watson, and then you get to see this. 🤦 The cameraman was giving off such negative vibes. Get up, sweetie! The new Harry Potter season isn’t done filming. LMAOO 😭 https://t.co/kvhOq4bJ2C — DavidoPolice (@DavidoPolice) November 15, 2026

Neprijatna situacija dogodila se dok se u pozadini čuo glas osobe koja je uzviknula da je Ema njena omiljena glumica svih vremena. Prilikom pada, Votson je za dlaku izbjegla da povuče sa sobom i jednog obožavaoca koji je pokušavao da dobije njen autogram.

Ljudi koji su se našli u njenoj blizini odmah su reagovali i pritekli joj u pomoć. Glumica se, međutim, veoma brzo pridigla, pokazala da je dobro, izvinila se prisutnima i nastavila dalje uz osmijeh, kao da se ništa posebno nije dogodilo.

Snimak ovog događaja ubrzo je počeo da kruži društvenim mrežama, a reakcije korisnika bile su veoma burne. Brojni obožavaoci nisu krili ljutnju zbog ponašanja fotografa i drugih okupljenih, smatrajući da su je svojim naguravanjem i nedostatkom prostora doveli u neprijatnu situaciju.

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U komentarima su isticali da je glumica samo pokušavala da prođe kroz gužvu, dok joj prisutni nisu ostavljali dovoljno prostora. Neki su oštro osudili takvo ponašanje, poručujući fotografima i obožavaocima da se sklone i dozvole joj da napusti događaj bez dodatnog pritiska.

Drugi su izrazili zabrinutost za njeno stanje i poželjeli joj da je sve prošlo bez posljedica. Bilo je i onih koji su primijetili da je pad vjerovatno izazvan gubitkom ravnoteže u visokim štiklama, ali su pohvalili način na koji je reagovala, jer se brzo podigla, nasmijala neprijatnoj situaciji i nastavila svojim putem.

(B92)