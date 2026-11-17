Robert Patinson saznao je da je izabran za novog Džejmsa Bonda samo dan prije nego što je vijest zvanično objavljena, a tu informaciju saopštio mu je lično reditelj predstojećeg filma Denis Vilnev.

Prema navodima magazina "Hollywood Reporter", Vilnev je pozvao britanskog glumca u nedjelju ujutru, 15. novembra, i obavijestio ga da je dobio jednu od najpoznatijih uloga u istoriji filmske industrije.

Vijest o njegovom izboru objavljena je u ponedjeljak, 16. novembra, kada je Amazon MGM Studios zvanično potvrdio da će upravo Robert Patinson preuzeti ulogu tajnog agenta 007.

Producentkinja Ejmi Paskal imala je drugačiji zadatak – ona je, prema istim navodima, pozvala ostale glumce koji su bili u užem izboru i saopštila im da nisu dobili ulogu.

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Među imenima koja su se pominjala kao kandidati za novog Bonda bili su Nikolas Holt, Kalum Tarner, Džoš O'Konor i Džek Louden.

Proces izbora bio je obavijen velom tajne, a konačna odluka saopštena je Patinsonu neposredno pred zvanično predstavljanje.

Glumac je u izjavi nakon objave rekao da je dobijanje uloge čast života i ostvarenje sna.

Novi film o Džejmsu Bondu režiraće Denis Vilnev, dok scenario potpisuje Stiven Najt. Producenti su Ejmi Paskal i Dejvid Hejman, prenosi b92.